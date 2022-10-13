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Укрзалізниця оновила у Києві станцію Видубичі: фото до і після ремонту

Фото: остановочный пункт железнодорожной станции Выдубичи (mtu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Києві завершили роботи по оновленню залізничної станції Видубичі під час проведення планового ремонту інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці.

Про це передали у прес-службі УЗ.

У компанії також продемонстрували на фотографіях результати робіт та оновлення на станції.

Що змінилося на ст. Видубичі

  • Проведено заміну та пофарбування металевої огорожі,
  • було відремонтовано покриття платформ,
  • провели ремонт навісів над входами до підземного переходу,
  • на станції встановили додаткове освітлення платформ,
  • поставили урни для роздільного збору сміття,
  • здійснено демонтаж старих МАФів,

Залізничну станцію Видубичі оновили (фото: t.me/UkrzalInfo)

  • а також проведено "багато інших поточних робіт".

"Робимо все, щоб покращити досвід користування залізницею пасажирам Київської міської електрички, і дякуємо за те, що залишаєтесь з нами", - йдеться у публікації.

У Києві оновили залізничну станцію Видубичі (фото: t.me/UkrzalInfo)

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця порадувала нововведенням для маленьких пасажирів, і розповіла про дитячі зони на вокзалах та ігротеку у вагонах.

А також ми писали, що УЗ показала нове гаряче меню у поїздах Інтерсіті+ та представила цінник.

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