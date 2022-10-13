Укрзалізниця оновила у Києві станцію Видубичі: фото до і після ремонту

У Києві завершили роботи по оновленню залізничної станції Видубичі під час проведення планового ремонту інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці.
Про це передали у прес-службі УЗ.
У компанії також продемонстрували на фотографіях результати робіт та оновлення на станції.
Залізничну станцію Видубичі оновили (фото: t.me/UkrzalInfo)
"Робимо все, щоб покращити досвід користування залізницею пасажирам Київської міської електрички, і дякуємо за те, що залишаєтесь з нами", - йдеться у публікації.
У Києві оновили залізничну станцію Видубичі (фото: t.me/UkrzalInfo)
Нагадаємо, раніше Укрзалізниця порадувала нововведенням для маленьких пасажирів, і розповіла про дитячі зони на вокзалах та ігротеку у вагонах.
А також ми писали, що УЗ показала нове гаряче меню у поїздах Інтерсіті+ та представила цінник.