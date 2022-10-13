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Укрзализныця обновила в Киеве станцию Выдубичи: фото до и после ремонта

Фото: зупиночний пункт залізничної станції Видубичі (mtu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве завершили работы по обновлению железнодорожной станции Выдубичи в ходе проведений планового ремонта инфраструктурных объектов Укрзализныци.

Об этом передали в пресс-службе УЗ.

В компании также продемонстрировали на фотографиях результаты работ и обновления на станции.

Что изменилось на ст. Выдубичи

  • Проведена замена и покраска металлического ограждения,
  • было отремонтировано покрытие платформ,
  • провели ремонт навесов над входами в подземный переход,
  • на станции установили дополнительное освещение платформ,
  • поставили урны для раздельного сбора мусора,
  • произведен демонтаж старых МАФов,

Железнодорожную станцию Выдубичи обновили (фото: t.me/UkrzalInfo)

  • а также проведено "много других текущих работ".

"Делаем все, чтобы улучшить опыт пользования железной дорогой пассажирам Киевской городской электрички и благодарим за то, что остаетесь с нами", - говорится в публикации.

В Киеве обновили ж/д станцию Выдубичи (фото: t.me/UkrzalInfo)

Напомним, ранее Укрзализныця порадовала новшеством для маленьких пассажиров, и рассказала о детских зонах на вокзалах и игротеке в вагонах.

А также мы писали, что УЗ показала новое горячее меню в поездах Интерсити+ и представила ценник.

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КиевУкрзализныця