Укрзализныця обновила в Киеве станцию Выдубичи: фото до и после ремонта

В Киеве завершили работы по обновлению железнодорожной станции Выдубичи в ходе проведений планового ремонта инфраструктурных объектов Укрзализныци.

Об этом передали в пресс-службе УЗ.

"Делаем все, чтобы улучшить опыт пользования железной дорогой пассажирам Киевской городской электрички и благодарим за то, что остаетесь с нами", - говорится в публикации.

В компании также продемонстрировали на фотографиях результаты работ и обновления на станции.

Напомним, ранее Укрзализныця порадовала новшеством для маленьких пассажиров, и рассказала о детских зонах на вокзалах и игротеке в вагонах.

А также мы писали, что УЗ показала новое горячее меню в поездах Интерсити+ и представила ценник.