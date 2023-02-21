В "Укрзалізниці" розповіли, як Байден їхав у поїзді та показали фото

Що розповіли про Байдена в "Укрзалізниці"

Наголошується, що главу США доставили потягом до України, а також назад.

"Безпечно доставили президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One – для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії показали фото з буклетом УЗ, на якому поставив свій автограф Джо Байден.

Джо Байден розписався на буклеті "Укрзалізниці" (фото: t.me/UkrzalInfo)

У The New York Times також розповіли про подорож

Видання також підтвердило, що американський лідер прибув до Польщі, звідки й вирушив до української столиці потягом.

"Президент Байден здійснив поїздку поїздом від кордону з Польщею, демонструючи рішучість його адміністрації напередодні вторгнення Росії в Україну", - написали в газеті.