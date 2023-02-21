В "Укрзализныце" рассказали, как Байден ехал в поезде и показали фото

Что рассказали о Байдене в "Укрзализныце"

Отмечается, что главу США доставили поездов в Украину, а также обратно.

"Безопасно доставили президента США Джозефа Байдена в Киев и обратно. Там, где Air Force One не летает, подхватывает Укрзализныця. Train Force One – для лидеров, имеющих смелость бороться со злом. Лично", - говорится в сообщении.

Также в компании показали фото с буклетом УЗ, на котором поставил свой автограф Джо Байден.

Джо Байден расписался на буклете "Укрзализныци" (фото: t.me/UkrzalInfo)

В The New York Times также рассказали о поездке

Издание также подтвердило, что американский лидер прибыл в Польшу, откуда и отправился в украинскую столицу поездом.

"Президент Байден совершил поездку на поезде от границы с Польшей, демонстрируя решимость его администрации накануне вторжения России в Украину", - написали в газете.