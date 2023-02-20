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"А хто управляє Америкою?" Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в Київ

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Україна, Понеділок 20 лютого 2023 12:09
"А хто управляє Америкою?" Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в Київ Байден у Києві (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

20 лютого президент США Джо Байден приїхав в Україну. Мережа вибухнула мемами українців про "розваги" американського політика у Києві.

"Народною творчістю" креативних українців, ділимось у матеріалі нижче.

Як реагують українці на візит Байдена в Київ

Після появи інформації про приїзд Джо Байдена в Київ, українці уже створили кілька десятків мемів, де президент США "відвідує" найвизначніші місця у столиці.

Так американського політика уже зобразили у черзі за славнозвісною київською перепічкою, під магазином АТБ, а також із морозивом на одній з історичних вулиць Києва.

&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в Київ

&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в КиївБайден у столиці (скриншот)

Джо Байден уже навіть встиг "зробити" селфі на фоні символу нашої столиці - пам'ятника Володимиру Великому. А ще - чиновник "відвідав" культовий район - Троєщину.

&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в Київ&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в КиївБайден у столиці (скриншот)

Також креативні українці зобразили Байдена на фоні однієї із найпоширеніших точок із кавою в Києві - "Арома Кава", а ще американський президент "зіграв у шахи" у парку перед університетом Шевченка.

&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в КиївБайден у столиці (скриншот)

Варто відзначити, що на усіх мемах президент "дуже радіє" візиту в Україну.

&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в Київ&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в Київ&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в КиївМеми про Байдена в Києві (скриншот)

&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в Київ

&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в Київ

&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в Київ&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в Київ&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в Київ&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в Київ

Реакція українців на приїзд Байдена (скриншот)

А ось що пише про приїзд Байдена у Київ штучний інтелект ChatGPT.

&quot;А хто управляє Америкою?&quot; Мережа вибухнула мемами про приїзд Байдена в Київ

Нещодавно ми повідомляли про те, що в Білому домі шукали способи таємно доправити Байдена в Україну.

Раніше ми ділились мемами війни, які допомагають нам у боротьбі за Незалежність.

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Джозеф Байден