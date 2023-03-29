В Укрзалізниці показали поїзд, який рятує життя: чим він відрізняється від звичайного (фото)

Чим відрізняється санітарний поїзд від звичайного

Потяг спеціально було створено минулого року на замовлення "Лікарів без кордонів" (незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації).

"Укрзалізниця" збудувала його з колишніх вагонів-ресторанів. У поїзді всього 8 вагонів. Частина заповнена ліжками для пацієнтів, є також відділення інтенсивної терапії. В інших розміщені кисневі концентратори, автономна електростанція та спальні місця для персоналу.

У ньому є:

реанімація

киснева станція

автономна система електроподачі.

За один раз "рятівник" може перевезти 43 тяжкохворих або маломобільних пацієнтів, а також людей, що їх супроводжують.

Так виглядає санітарний поїзд УЗ (фото: РБК-Україна)

Зазначимо, що з квітня 2022 року цей поїзд здійснив уже 99 поїздок, перевозивши понад три тисячі пацієнтів у різні регіони України.

Також ним евакуювали постраждалих від удару у Краматорську.