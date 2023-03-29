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В Укрзалізниці показали поїзд, який рятує життя: чим він відрізняється від звичайного (фото)

Укрзалізниця показала рятувальний поїзд (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця показала санітарний потяг, яким евакуювали поранених із "гарячих точок". Склад створили 2022 року минулого року з колишніх вагонів-ресторанів.

Як виглядають поїзди, і в чому їхня особливість - дивіться та читайте у нашому матеріалі.

Чим відрізняється санітарний поїзд від звичайного

Потяг спеціально було створено минулого року на замовлення "Лікарів без кордонів" (незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації).

"Укрзалізниця" збудувала його з колишніх вагонів-ресторанів. У поїзді всього 8 вагонів. Частина заповнена ліжками для пацієнтів, є також відділення інтенсивної терапії. В інших розміщені кисневі концентратори, автономна електростанція та спальні місця для персоналу.

У ньому є:

  • реанімація
  • киснева станція
  • автономна система електроподачі.

За один раз "рятівник" може перевезти 43 тяжкохворих або маломобільних пацієнтів, а також людей, що їх супроводжують.

Так виглядає санітарний поїзд УЗ (фото: РБК-Україна)

Зазначимо, що з квітня 2022 року цей поїзд здійснив уже 99 поїздок, перевозивши понад три тисячі пацієнтів у різні регіони України.

Також ним евакуювали постраждалих від удару у Краматорську.

Нагадаємо, що нещодавно Укрзалізниця запустила ще один покращений потяг.

Раніше ми також повідомляли, що УЗ почала встановлювати автомати з продажу квитків.

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Укрзалізниця