В Укрзализныце показали поезд, спасающий жизни: чем он отличается от обычного (фото)

Укрзализныця показала санитарный поезд, которым эвакуируют раненых из "горячих точек". Состав создали в 2022 году в прошлом году из бывших вагонов-ресторанов.
Как выглядят поезда, и в чем их особенность - смотрите и читайте в нашем материале.
Поезд специально был создан в прошлом году по заказу "Врачей без границ" (независимой международной медицинской гуманитарной организации).
"Укрзализныця" построила его из бывших вагонов-ресторанов. В поезде всего 8 вагонов. Часть из них заполнена койками для пациентов, есть также и отделение интенсивной терапии. В других размещены кислородные концентраторы, автономная электростанция и спальные места для персонала.
В нем есть:
За один раз "спасатель" может перевезти 43 тяжелобольных или маломобильных пациентов, а также сопровождающих людей.
Так выглядит санитарный поезд УЗ (фото: РБК-Украина)
Отметим, что с апреля 2022 года этот поезд совершил уже 99 поездок, перевозив более трех тысяч пациентов в разные регионы Украины.
Также ним эвакуировали пострадавших от удара в Краматорске.
Напомним, что недавно Укрзализныця запустила еще один улучшенный поезд.
Ранее мы также сообщали о том, что УЗ начала устанавливать автоматы по продаже билетов.