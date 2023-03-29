В Укрзализныце показали поезд, спасающий жизни: чем он отличается от обычного (фото)

Чем отличается санитарный поезд от обычного

Поезд специально был создан в прошлом году по заказу "Врачей без границ" (независимой международной медицинской гуманитарной организации).

"Укрзализныця" построила его из бывших вагонов-ресторанов. В поезде всего 8 вагонов. Часть из них заполнена койками для пациентов, есть также и отделение интенсивной терапии. В других размещены кислородные концентраторы, автономная электростанция и спальные места для персонала.

В нем есть:

реанимация

кислородная станция

автономная система электроподачи.

За один раз "спасатель" может перевезти 43 тяжелобольных или маломобильных пациентов, а также сопровождающих людей.

Так выглядит санитарный поезд УЗ (фото: РБК-Украина)

Отметим, что с апреля 2022 года этот поезд совершил уже 99 поездок, перевозив более трех тысяч пациентов в разные регионы Украины.

Также ним эвакуировали пострадавших от удара в Краматорске.