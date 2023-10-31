В Укрзалізниці можуть з'явитись чоловічі купе: що відомо

Що відомо про ініціативу

Петицію створив Сергій Мандровський-Соколов. За словами автора, такі вагони потрібні, аби унеможливити сексизм та гендерну дискримінацію в Укрзалізниці.

"При наявності в потязі Укрзалізниці так званого "жіночого купе" в обов'язковому порядку має бути така ж кількість чоловічих купе. Допускати до них потрібно: чоловіків, трансчоловіків, батьків з дітьми до 6 років будь-якої статі. Поїзди з жіночими та чоловічими купе мають бути марковані у застосунках для придбання квитків та не відрізнятись в ціні", - йдеться у петиції.

Наголосимо, що для того, щоб депутати розглянули петицію, вона повинна набрати щонайменше 25 тис. голосів. Втім зараз її підписали лише 33 людини. До кінця збору голосів ще 87 днів.

Зазначимо також, що чверть тих, хто вже підписав цю петицію, становлять жінки.

Петицію поки підписали 33 людини (скриншот)

Яка позиція УЗ щодо запровадження таких купе поки невідомо. Видання РБК-Україна скинула запит прес-службі та очікує офіційної відповіді щодо цього питання.

Чи є попит на жіночі купе

Влітку Укрзалізниця запровадила жіночі купе на 4 маршрутах. А вже із 1 листопада кількість поїздів, які їх матимуть, збільшиться до 8. Те, що вводять додаткові напрями, свідчить про те, що такі вагони мають попит серед пасажирів.

За даними УЗ, відколи діє цей пілотний проєкт, вдалося реалізувати уже 25 тис. квитків. А середня заповненість таких купе становить 93%.

Додамо, що з 27 жовтня купити квитки у жіночі купе можна у застосунку Укрзалізниці. Глибина продажу - 20 діб.

Також Укрзалізниця посилює охорону поїздів та впроваджує системи відеонагляду в усіх нових вагонах. Це має підвищити рівень безпеки пасажирок та сприяти психологічному комфорту під час подорожі.