Жіночих купе буде більше. З листопада програму поширять ще на 4 рейси

"Укрзалізниця" розширює свій пілотний проект та додає жіночі купе ще в чотири пасажирські рейси.

Аналізуючи попит та відгуки пасажирок, компанія вдвічі збільшила кількість поїздів із жіночими купе.

Зокрема під розширення потрапили такі рейси:

№17/18 Харків - Ужгород,

№29/30 Київ - Ужгород,

№3/4 Запоріжжя - Ужгород,

№26/236 Одеса - Рахів

Також "Укрзалізниця" посилює охорону поїздів та впроваджує системи відеонагляду в усіх нових вагонах.

Проект спрямований на підвищення безпеки пасажирок у рейсах та сприяння психологічному комфорту подорожуючих.

Зауважимо, що купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку "Укрзалізниці" з 27 жовтня. Глибина продажу - 20 діб.

Зазначено, що як і раніше, місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.

Нагадаємо, що з літа 2023 року жіночі купе вже функціонують у чотирьох пасажирських поїздах:

№81/82 Київ - Ужгород,

№41/42 Дніпро - Трускавець,

№75/76 Київ - Кривий Ріг,

№15/16 Харків - Ясіня.

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