В Укрзализныце могут появиться мужские купе: что известно

Что известно об инициативе

Петицию создал Сергей Мандровский-Соколов. По словам автора, такие вагоны нужны для того, чтобы сделать невозможным сексизм и гендерную дискриминацию в Укрзализныце.

"При наличии в поезде Укрзализныци так называемого "женского купе" в обязательном порядке должно быть такое же количество мужских купе. Допускать к ним нужно: мужчин, трансмужчин, родителей с детьми до 6 лет любого пола. Поезда с женскими и мужскими купе должны быть маркированы в приложениях на покупку билетов и не отличаться в цене", - говорится в петиции.

Отметим, что для того, чтобы депутаты рассмотрели петицию, она должна набрать не менее 25 тыс. голосов. Однако, сейчас ее подписали только 33 человека. К концу сбора голосов еще 87 дней.

Отметим также, что четверть подписавших эту петицию, составляют женщины.

Петицию пока подписали 33 человека (скриншот)

Какая позиция УЗ по поводу введения таких купе пока неизвестно. Издание РБК-Украина отправило запрос пресс-службе и ожидает официального ответа.

Есть ли спрос на женские купе

Летом Укрзализныця ввела женские купе на 4 маршрутах. А уже с 1 ноября количество поездов, которые будут иметь их, увеличится до 8. То, что вводят дополнительные направления, свидетельствует о том, что такие вагоны пользуются спросом среди пассажиров.

По данным УЗ, с тех пор, как действует этот пилотный проект, удалось реализовать уже 25 тыс. билетов. А средняя заполненность таких купе составляет 93%.

Добавим, что с 27 октября купить билеты в женские купе можно в приложении Укрзализныци. Глубина продажи - 20 суток.

Также Укрзализныця усиливает охрану поездов и внедряет системы видеонаблюдения во всех новых вагонах. Это должно повысить уровень безопасности пассажирок и способствовать психологическому комфорту во время поездки.