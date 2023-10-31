В Укрзализныце могут появиться мужские купе: что известно

В Украине зарегистрировали петицию, которая призывает Укрзализныцю ввести мужские купе, чтобы исключить гендерную дискриминацию. Пока только 33 человека поддержали такую инициативу.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на петицию, созданную 26 октября.
Петицию создал Сергей Мандровский-Соколов. По словам автора, такие вагоны нужны для того, чтобы сделать невозможным сексизм и гендерную дискриминацию в Укрзализныце.
"При наличии в поезде Укрзализныци так называемого "женского купе" в обязательном порядке должно быть такое же количество мужских купе. Допускать к ним нужно: мужчин, трансмужчин, родителей с детьми до 6 лет любого пола. Поезда с женскими и мужскими купе должны быть маркированы в приложениях на покупку билетов и не отличаться в цене", - говорится в петиции.
Отметим, что для того, чтобы депутаты рассмотрели петицию, она должна набрать не менее 25 тыс. голосов. Однако, сейчас ее подписали только 33 человека. К концу сбора голосов еще 87 дней.
Отметим также, что четверть подписавших эту петицию, составляют женщины.
Какая позиция УЗ по поводу введения таких купе пока неизвестно. Издание РБК-Украина отправило запрос пресс-службе и ожидает официального ответа.
Летом Укрзализныця ввела женские купе на 4 маршрутах. А уже с 1 ноября количество поездов, которые будут иметь их, увеличится до 8. То, что вводят дополнительные направления, свидетельствует о том, что такие вагоны пользуются спросом среди пассажиров.
По данным УЗ, с тех пор, как действует этот пилотный проект, удалось реализовать уже 25 тыс. билетов. А средняя заполненность таких купе составляет 93%.
Добавим, что с 27 октября купить билеты в женские купе можно в приложении Укрзализныци. Глубина продажи - 20 суток.
Также Укрзализныця усиливает охрану поездов и внедряет системы видеонаблюдения во всех новых вагонах. Это должно повысить уровень безопасности пассажирок и способствовать психологическому комфорту во время поездки.
Раньше мы делились фото того, как выглядят новые вагоны отечественного производства, которые скоро появятся в УЗ.
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