Укртелеком перед Новым годом приготовил украинцам неприятный сюрприз

Укртелеком анонсировал повышение ежемесячной платы на услуги фиксированной телефонии. Новые тарифы начнут действовать уже с Нового года в январе 2020-го. Соответствующее объявление опубликовано в газете "Урядовый курьер" 24 декабря.

Суммы в платежках вырастут на 20-24%, рассказал директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов.

Представитель компании-монополиста уточнил, что изменения коснутся таких тарифов, как "Домашний Безлимитный", "Домашний Базовый" и "Простой".

Безлим повышается до 123 гривен в месяц (было 99), базовый до 117 гривен (было 94), а за простой нужно будет платить 73,81 грн вместо 67,10 грн.

"С 01.01.2020 ОАО "Укртелеком" прекращает предоставление устаревших услуг пользования параллельным телефонным аппаратом в разных абонентов, телефонным аппаратом одностороннего действия и вечерним телефоном для абонентов (физических лиц). В дальнейшем услуги фиксированной телефонной связи будут предоставляться на условиях тарифного плана "Простой", - говорится на сайте компании.

Для абонентов (физлиц), которые пользуются основным параллельным телефонным аппаратом (у разных абонентов) перевод телефонного номера состоится после 1 января 2020 года без изменения номера телефона.

Но этим новшества от Укртелекома для граждан после новогодних праздников не ограничиваются.

Уже с первого месяца 2020-го изменят стоимость пользования другими услугами компании. Речь идет о проводном радиовещании, IP-телексе, предоставлении в пользование соединительных линий, предоставлении линий непосредственной связи, подключении оборудования охранной сигнализации, TV-Бизнеса, и прочее.