В Укрпоште рассказали о работе в период карантина и доставке посылок

Карантин в Украине из-за коронавируса, введенный с 12 марта на три недели до 3 апреля, не повлиял на международные почтовые доставки. Укрпошта выступила с заявлением о ситуации с посылками и заверила, что экспорт из нашей страны во все другие государства проходит без ограничений.

Украинский государственный почтовый оператор отметил, что посылки доставляют даже в Китай и Италию, охваченные эпидемией COVID-19.

Так, почта Поднебесной заявила о возвращению всего 3-миллионного штата сотрудников China Post к исполнению своих обязанностей.

"С середины марта почтовая доставка будет восстановлена ​​даже в провинции Хубэй", - говорится в сообщении Укрпошты на странице в Facebook.

В Италии почта продолжает оказывать все сервисы доставки, но с некоторыми нюансами - приоритетная доставка ускоренной почты с адресом нельзя обеспечить, как и предоставить дополнительные сервисы (вручение под роспись).

"Авиарейсы из Украины в другие страны, которые накануне были отменены, исторически никогда не были привлечены в перевозке экспортной почты из Украины", - рассказали в Укрпоште.

Также украинский почтовый оператор отметил, что относительно ситуации в США и заявления американского президента Дональда Трампа об ограничении перемещения граждан из Евросоюза в Штаты, то эти обстоятельства могут повлиять на количество пассажирских авиасообщений в данный период, однако "наши международные партнеры располагают и грузовые самолеты, которые могут из транзитных пунктов в Европе и Азии доставить почту в США и других регионов".

Так, объяснили в Укрпочте, сохраняется возможность привлечь комбинированный способ доставки - автомобильный и авиационный.

Напомним, что Укрпочта 13 февраля из-за коронавируса в Китае приостановила доставку посылок в эту страну, однако уже с 26 февраля восстановила прием всех видов экспортных отправлений в Поднебесную.

Как сообщалось, в Украине после введения карантина 12 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса, вечером закрывают границы страны, оставив только определенные пункты пропуска.