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Украинские границы закрывают на карантин: как это повлияет на жизнь украинцев

STYLERЖизнь    12.03.2020 - 19:27
Украинские границы закрывают на карантин: как это повлияет на жизнь украинцев
Карантин в Украине 2020 (фото: psu/gov.ua)

Карантин в Украине ввели 12 марта по решению Кабинета Министров

Карантин в Украине ввели, чтобы предотвратить распространение коронавируса 12 марта, а в 22:00 будут закрыты границы страны. Останутся только определенные пункты пропуска, на которых будут оборудованы специальные места для карантина. Какие КПП на границе с Европой будут закрыты - в материале Styler.

Вчера в Кабмине на внеочередном заседании решили, что из 219 контрольно-пропускных пунктов останется лишь 49. На заседании Минздрава с Государственной пограничной службой было решено закрыть большую часть границы с ЕС.

Так, будут закрыты автомобильные и пешеходные КПП в Волынской, Львовской, Закарпатской и других областях. Закрытие 70% границ значительно утруднит пересечение, есть вероятность образования больших очередей на оставшихся КПП

На границе с Польшей закроют такие КПП:

  • Рава-Русская - Верхрата;
  • Рава-Русская - Хребенне;
  • Шегини - Медика;
  • Хыров - Кросценко;
  • Лудин (железнодорожный пункт контроля);
  • Изов (железнодорожный пункт контроля);
  • Львов (железнодорожный пункт контроля).

На границе с Венгрией:

  • Звонковое - Лонья;
  • Косино - Барабаш;
  • Вилок - Тисабеч.

На границе с Румынией:

  • Тересва - Кымпулунг-Ла-Тиса;
  • Деловое - Валя Вишеулуй;
  • Орловка - Исакча;
  • Измаил - Плаур;
  • Вилково - Переправа.

Предварительно пункты пропуска будут закрыты до 3 апреля.

Стоит отметить, что из Украины запретили вывозить ряд стратегически важных на время карантина товаров.

Ранее мы писали, что коронавирус COVID-19 захватил самые популярные среди украинцев туристические направления.

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