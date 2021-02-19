На Укрпоште отказались общаться на украинском языке: вы вообще, кто такой?

Работницу отделения Укрпошты посетители попросили перейти на украинский язык и сделали замечание за отсутствие маски. В ответ она начала хамить и вызвала полицию. Сотрудникам полиции она представилась администратором заведения и сообщила, что ее начали снимать на камеру посетители.

"Вы не имеете права меня снимать. Выйдите отсюда, еще раз вам говорю!" – сказала сотрудница почты.

"Нет, я дождусь полиции. Может, вы хотя бы маску надели?" – ответил ей посетитель.

Далее клиент пригрозил, что сообщит о ее поведении руководству компании, а сотрудница почты пообещала подать в суд за угрозы.

"Я говорю, как мне удобно, и никто никаким языком не запрещал разговаривать. Я вижу умные очень. Ведете себя, как быдло", - продолжила перепалку сотрудница Укрпошты.

Клиент попросил женщину дать характеристику поведения быдла, но работница почты снова заявила, что он не имеет право ее снимать на видео.

"Вы не носите маску, отвечаете мне не на государственном языке, вы отказываете мне в оказании услуг. Тогда кто и что здесь нарушает? Можете мне сказать? Кто из нас быдло?" – отпарировал посетитель.

Стоит отметить, что полиция так и не приехала на вызов, но сотрудница почты пообщалась с ними по телефону и немного успокоилась.

В Укрпочте разгорелся языковой скандал