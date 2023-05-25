Укрпошта знижує вартість на одну зі своїх послуг з 1 червня: про яку з них йдеться

Що зміниться з 1 червня

25 травня набирає чинності Закон "Про поштовий зв'язок".

Відповідно до нього більше не потрібно клеїти марки на ваші посилки. Ви зможете просто надіслати необхідні речі онлайн в особистому кабінеті або в мобільному застосунку та одразу оплатити.

Також тепер не треба йти у відділення, щоб замовити марки, конверти тощо. Усе це можна замовити онлайн, сплатити карткою або безготівковим рахунком, особливо, якщо ви бізнес або юридична особа.

На яку послугу зміниться вартість

"Завдяки підписаній з Поштою США угоді PRIME, Укрпошта знижує тарифи на США з 1 червня. Саме так, до коаліції в 67 країн, серед яких наші популярні Канада, Австралія, Великобританія, приєднується і USPS. Тому відправники матимуть можливість заощаджувати 8%, і все це з повним трекінгом", - написав Смілянський.

Він також зазначив, знижка 8% - це вартість мінімум однієї посилки по Україні. Тому пересилаючи один дрібний пакунок у США, ви маєте в запасі одну безкоштовну посилку по Україні.