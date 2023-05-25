Укрпошта знижує вартість на одну зі своїх послуг з 1 червня: про яку з них йдеться

Укрпошта знижує вартість на відправлення посилок у Сполучені Штати Америки. Тепер українці зможуть заощаджувати 8% під час кожного використання.
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
25 травня набирає чинності Закон "Про поштовий зв'язок".
Відповідно до нього більше не потрібно клеїти марки на ваші посилки. Ви зможете просто надіслати необхідні речі онлайн в особистому кабінеті або в мобільному застосунку та одразу оплатити.
Також тепер не треба йти у відділення, щоб замовити марки, конверти тощо. Усе це можна замовити онлайн, сплатити карткою або безготівковим рахунком, особливо, якщо ви бізнес або юридична особа.
"Завдяки підписаній з Поштою США угоді PRIME, Укрпошта знижує тарифи на США з 1 червня. Саме так, до коаліції в 67 країн, серед яких наші популярні Канада, Австралія, Великобританія, приєднується і USPS. Тому відправники матимуть можливість заощаджувати 8%, і все це з повним трекінгом", - написав Смілянський.
Він також зазначив, знижка 8% - це вартість мінімум однієї посилки по Україні. Тому пересилаючи один дрібний пакунок у США, ви маєте в запасі одну безкоштовну посилку по Україні.
Нагадаємо, що тепер листоноші Укрпошти доставлятимуть посилки швидше завдяки спеціальному транспорту.
Ми також повідомляли про те, що Укрпошта дозволила забирати посилки без документів.