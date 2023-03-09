Укрпошта стане швидше доставляти посилки: що зміниться у листонош

Укрпошта незабаром порадує своїх клієнтів і листи з посилками будуть приходити до людей швидше. Підприємство в рамках пілотного проекту пересадить листонош на електробайки.

Про цю новину повідомив у Facebook голова держкомпанії Ігор Смілянський.

Що зміниться у роботі листонош

"Ми в Укрпошті хотіли б мати не лише задоволених, а й сучасних листонош, розпочинаємо пілотний проект "листоноші на електробайках", - повідомив Смілянський.

Зазначається, що на таких байках зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківської області та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова.

"Спробуємо різні формати та моделі (2-х та 3-х-колісні), щоб вже бути впевненими, що можемо доставити швидко, зручно та з GPS-відстеженням. А враховуючи, що плануємо всім листоношам надати портативні комп'ютери та POS-термінали, не забули і про USB-зарядку", - зазначив він.

Як виглядає новий транспорт для листонош

Глава Укрпошти повідомив, що місце для посилок, цукерок та газет на електробайках є. До речі, електротранспорт зроблено в Україні.

Також Смілянський показав, як виглядають електробайки для листонош.

Так виглядають електробайки для листонош Укрпошти (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)