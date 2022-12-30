Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів: як це зробити

Укрпошта оголосила про важливе нововведення (колаж РБК-Україна)

Укрпошта втішила своїх клієнтів новиною. Справа в тому, що тепер посилки можна буде отримувати без надання документів.

Про це підприємство повідомило у своєму Telegram-каналі.