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Укрпошта знижує вартість на одну зі своїх послуг з 1 червня: про яку з них йдеться

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Четвер 25 травня 2023 15:17
Укрпошта знижує вартість на одну зі своїх послуг з 1 червня: про яку з них йдеться Що зміниться в Укрпошті з 1 червня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Укрпошта знижує вартість на відправлення посилок у Сполучені Штати Америки. Тепер українці зможуть заощаджувати 8% під час кожного використання.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Що зміниться з 1 червня

25 травня набирає чинності Закон "Про поштовий зв'язок".

Відповідно до нього більше не потрібно клеїти марки на ваші посилки. Ви зможете просто надіслати необхідні речі онлайн в особистому кабінеті або в мобільному застосунку та одразу оплатити.

Також тепер не треба йти у відділення, щоб замовити марки, конверти тощо. Усе це можна замовити онлайн, сплатити карткою або безготівковим рахунком, особливо, якщо ви бізнес або юридична особа.

На яку послугу зміниться вартість

"Завдяки підписаній з Поштою США угоді PRIME, Укрпошта знижує тарифи на США з 1 червня. Саме так, до коаліції в 67 країн, серед яких наші популярні Канада, Австралія, Великобританія, приєднується і USPS. Тому відправники матимуть можливість заощаджувати 8%, і все це з повним трекінгом", - написав Смілянський.

Він також зазначив, знижка 8% - це вартість мінімум однієї посилки по Україні. Тому пересилаючи один дрібний пакунок у США, ви маєте в запасі одну безкоштовну посилку по Україні.

Нагадаємо, що тепер листоноші Укрпошти доставлятимуть посилки швидше завдяки спеціальному транспорту.

Ми також повідомляли про те, що Укрпошта дозволила забирати посилки без документів.

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