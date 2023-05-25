Укрпочта снижает стоимость на одну из своих услуг с 1 июня: о какой из них идет речь

Укрпочта снижает стоимость отправки посылок в Соединенные Штаты Америки. Теперь украинцы смогут экономить 8% во время каждого использования.

Что изменится с 1 июня

25 мая вступает в силу Закон "О почтовой связи".

В соответствии с ним больше не нужно клеить марки на ваши посылки. Вы сможете просто отправить необходимые вещи онлайн в личном кабинете или мобильном приложении и сразу оплатить.

Также теперь не нужно идти в отделение, чтобы заказать марки, конверты. Все это можно заказать онлайн, оплатить картой или безналичным счетом, особенно если вы бизнес или юридическое лицо.

На какую услугу изменится стоимость

"Благодаря подписанному с Почтой США соглашению PRIME, Укрпочта снижает тарифы на США с 1 июня. Именно так, к коалиции в 67 стран, среди которых наши популярные Канада, Австралия, Великобритания, присоединяется и USPS. Поэтому отправители смогут экономить 8%, и все это с полным треккингом", - написал Смилянский.

Он также отметил, скидка 8% - это стоимость минимум одной посылки по Украине. Поэтому пересылая один небольшой сверток в США, у вас есть в запасе одна бесплатная посылка по Украине.