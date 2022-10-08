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Укрпошта оголосила про нову марку: що на ній буде зображено

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Субота 08 жовтня 2022 13:31
Укрпошта оголосила про нову марку: що на ній буде зображено Фото: Укрпошта створює нову марку (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Компанія Укрпошта повідомила про швидкий вихід нової марки. На ній буде зображений Керченський міст. Як відомо, вранці 8 жовтня на ньому стався вибух такої потужності, що рух автомобілів ним перекритий, а люди перебувають у паніці.

Про таку новину розповів у Facebook генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"З нагоди свята Укрпошта випускає нову марку з Кримським мостом або, точніше, з тим, що від нього залишиться. Як ви розумієте, готували її давно разом із художником Юрієм Шаповалом. Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і кайданки, які Крим розриває з Росією", - написав чиновник.

Точну дату випуску Укрпошта повідомить трохи згодом.

Номінал марки - М (бо міст). Придбати її можна буде за 18 гривень. Наклад планується 8 мільйонів.

Укрпошта оголосила про нову марку: що на ній буде зображеноУкрпошта випустить нову марку (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

У коментарях українці відреагували на новину.

  • Надіюсь, що марка до Перемоги вже готова.
  • Ну, ми зрозуміли закономірність. Малюйте вже зразу згарище Кремля, не тягніть.
  • Це капець як оперативно.
  • Не думала, що мені буде так подобатися Укрпошта.
  • Наступний сюжет із гробом вже також готовий?
  • Шановний Мольфаре, скажіть, будь ласка, коли вийде поштова марка з Путіним біля петлі ката?

Як ми раніше писали, Нова пошта відкрила відділення у Польщі.

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