Укрпошта оголосила про нову марку: що на ній буде зображено
Компанія Укрпошта повідомила про швидкий вихід нової марки. На ній буде зображений Керченський міст. Як відомо, вранці 8 жовтня на ньому стався вибух такої потужності, що рух автомобілів ним перекритий, а люди перебувають у паніці.
Про таку новину розповів у Facebook генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
"З нагоди свята Укрпошта випускає нову марку з Кримським мостом або, точніше, з тим, що від нього залишиться. Як ви розумієте, готували її давно разом із художником Юрієм Шаповалом. Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і кайданки, які Крим розриває з Росією", - написав чиновник.
Точну дату випуску Укрпошта повідомить трохи згодом.
Номінал марки - М (бо міст). Придбати її можна буде за 18 гривень. Наклад планується 8 мільйонів.
Укрпошта випустить нову марку (фото: facebook.com/igor.smelyansky)
У коментарях українці відреагували на новину.
- Надіюсь, що марка до Перемоги вже готова.
- Ну, ми зрозуміли закономірність. Малюйте вже зразу згарище Кремля, не тягніть.
- Це капець як оперативно.
- Не думала, що мені буде так подобатися Укрпошта.
- Наступний сюжет із гробом вже також готовий?
- Шановний Мольфаре, скажіть, будь ласка, коли вийде поштова марка з Путіним біля петлі ката?
Як ми раніше писали, Нова пошта відкрила відділення у Польщі.
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