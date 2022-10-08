Данілов привітав Путіна з ювілеєм: промовисте відео
Секретар РНБО Олексій Данілов привітав диктатора Володимира Путіна з днем народження, який був у глави Кремля 7 жовтня.
Політичний діяч опублікував у своєму Twitter промовисте відео.
Що опублікував у ролику Данілов
На опублікованому ролику показаний Керченський міст, що горить.
Як відомо, вранці 8 жовтня на ньому стався вибух такої потужності, що рух автомобілів ним перекритий, а люди перебувають у паніці. Таким чином Данілов натякає, що ЗСУ подарували главі Росії чудовий подарунок до дня народження.
Доброго ранку, Україно! pic.twitter.com/UQMI6LheSR— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 8, 2022
Також на відео знята відома американська актриса Мерилін Монро, яка співає свою відому композицію, присвячену Джону Кеннеді "Happy Birthday. Mr.President".
У російських ЗМІ повідомляють, що рух Кримським мостом неможливий до 31 жовтня.
До речі, на його будівництво Путін витратив 4 мільярди доларів.
Як ми раніше писали, з'явилося відео із можливим моментом вибуху на Керченському мосту.
У Росії заявили, що на Кримському мості стався підрив вантажного автомобіля . Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи до РФ звинуватили "українських вандалів".