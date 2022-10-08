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Данілов привітав Путіна з ювілеєм: промовисте відео

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Субота 08 жовтня 2022 10:30
Данілов привітав Путіна з ювілеєм: промовисте відео Фото: Данілов іронічно привітав Путіна з ювілеєм (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Секретар РНБО Олексій Данілов привітав диктатора Володимира Путіна з днем народження, який був у глави Кремля 7 жовтня.

Політичний діяч опублікував у своєму Twitter промовисте відео.

Що опублікував у ролику Данілов

На опублікованому ролику показаний Керченський міст, що горить.

Як відомо, вранці 8 жовтня на ньому стався вибух такої потужності, що рух автомобілів ним перекритий, а люди перебувають у паніці. Таким чином Данілов натякає, що ЗСУ подарували главі Росії чудовий подарунок до дня народження.

Також на відео знята відома американська актриса Мерилін Монро, яка співає свою відому композицію, присвячену Джону Кеннеді "Happy Birthday. Mr.President".

У російських ЗМІ повідомляють, що рух Кримським мостом неможливий до 31 жовтня.

До речі, на його будівництво Путін витратив 4 мільярди доларів.

Як ми раніше писали, з'явилося відео із можливим моментом вибуху на Керченському мосту.

У Росії заявили, що на Кримському мості стався підрив вантажного автомобіля . Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи до РФ звинуватили "українських вандалів".

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Крымский мост