Данілов привітав Путіна з ювілеєм: промовисте відео

Секретар РНБО Олексій Данілов привітав диктатора Володимира Путіна з днем народження, який був у глави Кремля 7 жовтня.

Що опублікував у ролику Данілов

На опублікованому ролику показаний Керченський міст, що горить.

Як відомо, вранці 8 жовтня на ньому стався вибух такої потужності, що рух автомобілів ним перекритий, а люди перебувають у паніці. Таким чином Данілов натякає, що ЗСУ подарували главі Росії чудовий подарунок до дня народження.

Також на відео знята відома американська актриса Мерилін Монро, яка співає свою відому композицію, присвячену Джону Кеннеді "Happy Birthday. Mr.President".

У російських ЗМІ повідомляють, що рух Кримським мостом неможливий до 31 жовтня.

До речі, на його будівництво Путін витратив 4 мільярди доларів.