Нова пошта відкрила відділення у Польщі: графік роботи і тарифи

"Нова пошта" відкрила своє перше відділення за кордоном - тепер філія української компанії з'явилася на ринку Польщі. Закордонне поштове відділення розпочало роботу у Варшаві.

Про це 7 жовтня йдеться у повідомленні "Нової пошти" у Twitter .

У компанії зазначили, що у планах також відкриття відділень і в інших містах Польщі: у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані. Орієнтовно вони запрацюють упродовж цього місяця.

"Варшаво, готові? Відділення у польській столиці вже працює", - йдеться у публікації.

Поштове відділення у Варшаві розташоване за адресою: Męcińska, 18.

"Нова пошта" запрацювала у Польщі (фото: mobile.twitter.com/NP_official_ua)

Графік роботи варшавського відділення "НП"

Поштове відділення працює щодня:

з понеділка по п'ятницю: з 8:00 до 20:00,

у суботу та неділю: з 9:00 до 18:00.

У коментарях до публікації адміністрація "Ново пошти" уточнює, що працівники відділення у Варшаві - це українці зі знанням польської мови.

Які тарифи

У "НП" також зорієнтували щодо вартості надання поштових послуг та тарифів на відправку посилок з Польщі в Україну:

посилка до 2 кг - 30 злотих,

посилка до 10 кг - 45 злотих,

посилка до 30 кг - 50 злотих.

У мережі додали, що планують і надалі розширювати своє представництво за кордоном.