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Нова пошта відкрила відділення у Польщі: графік роботи і тарифи

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П'ятниця 07 жовтня 2022 21:19
Нова пошта відкрила відділення у Польщі: графік роботи і тарифи Фото: "Нова пошта" відкрила відділення у Варшаві (facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Володимир Костирін

"Нова пошта" відкрила своє перше відділення за кордоном - тепер філія української компанії з'явилася на ринку Польщі. Закордонне поштове відділення розпочало роботу у Варшаві.

Про це 7 жовтня йдеться у повідомленні "Нової пошти" у Twitter.

У компанії зазначили, що у планах також відкриття відділень і в інших містах Польщі: у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані. Орієнтовно вони запрацюють упродовж цього місяця.

"Варшаво, готові? Відділення у польській столиці вже працює", - йдеться у публікації.

Поштове відділення у Варшаві розташоване за адресою: Męcińska, 18.

Нова пошта відкрила відділення у Польщі: графік роботи і тарифи

"Нова пошта" запрацювала у Польщі (фото: mobile.twitter.com/NP_official_ua)

Графік роботи варшавського відділення "НП"

Поштове відділення працює щодня:

  • з понеділка по п'ятницю: з 8:00 до 20:00,
  • у суботу та неділю: з 9:00 до 18:00.

У коментарях до публікації адміністрація "Ново пошти" уточнює, що працівники відділення у Варшаві - це українці зі знанням польської мови.

Які тарифи

У "НП" також зорієнтували щодо вартості надання поштових послуг та тарифів на відправку посилок з Польщі в Україну:

  • посилка до 2 кг - 30 злотих,
  • посилка до 10 кг - 45 злотих,
  • посилка до 30 кг - 50 злотих.

У мережі додали, що планують і надалі розширювати своє представництво за кордоном.

Як повідомлялося раніше, Нова пошта знизила тарифи, і тепер українці платитимуть за популярну послугу менше на 25%.

Нагадаємо також, що в серпні "Укрпошта" та Poczta Polska вирішили спростити поштові пересилки між країнами.

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