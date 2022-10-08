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Укрпочта объявила о новой марке: что на ней будет изображено

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Суббота 08 октября 2022 13:31
Укрпочта объявила о новой марке: что на ней будет изображено Фото: Укрпочта создает новую марку (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Компания Укрпочта сообщила о скором выходе новой марки. На ней будет изображен Керченский мост. Как известно, утром 8 октября на нем произошел взрыв такой мощности, что движение автомобилей по нему перекрыто, а люди находятся в панике.

О такой новости рассказал в Facebook генеральный директор компании Игорь Смилянский.

"По случаю праздника Укрпочта выпускает новую марку с Крымским мостом или, точнее, с тем, что от него останется. Как вы понимаете, готовили ее давно вместе с художником Юрием Шаповалом. Там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией", - написал чиновник.

Точную дату выпуска Укрпочта сообщит немного позже.

Номинал марки - М (потому что мост). Купить ее можно будет за 18 гривен. Тираж планируется 8 миллионов.

Укрпочта объявила о новой марке: что на ней будет изображеноУкрпочта выпустит новую марку (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

В комментариях украинцы отреагировали на новость.

  • Сподіваюся, що марка до Перемоги вже готова.
  • Ну ми зрозуміли закономірність. Малюйте вже одразу згарище Кремля, не тягніть.
  • Це капец як оперативно.
  • Не думала, що мені так подобатиметься Укрпошта.
  • Наступний сюжет з труною вже також готовий?
  • Шановний Мольфаре, скажіть, будь ласка, коли вийде поштова марка з путіним у петлі палача?

Как мы ранее писали, Новая почта открыла отделение в Польше.

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