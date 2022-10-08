Укрпочта объявила о новой марке: что на ней будет изображено

Компания Укрпочта сообщила о скором выходе новой марки. На ней будет изображен Керченский мост. Как известно, утром 8 октября на нем произошел взрыв такой мощности, что движение автомобилей по нему перекрыто, а люди находятся в панике.

"По случаю праздника Укрпочта выпускает новую марку с Крымским мостом или, точнее, с тем, что от него останется. Как вы понимаете, готовили ее давно вместе с художником Юрием Шаповалом. Там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией", - написал чиновник.

Точную дату выпуска Укрпочта сообщит немного позже.

Номинал марки - М (потому что мост). Купить ее можно будет за 18 гривен. Тираж планируется 8 миллионов.

Укрпочта выпустит новую марку (фото: facebook.com/igor.smelyansky)

В комментариях украинцы отреагировали на новость.