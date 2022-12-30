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Укрпошта дозволила отримувати посилки без документів: як це зробити

Укрпошта оголосила про важливе нововведення (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрпошта втішила своїх клієнтів новиною. Справа в тому, що тепер посилки можна буде отримувати без надання документів.

Про це підприємство повідомило у своєму Telegram-каналі.

Як отримати тепер посилку без документів

Слід зазначити, що нововведення діє з 27 грудня 2022 року.

Починаючи з цієї дати, у всіх відділеннях Укрпошти можна отримати відправку без документів — за допомогою SMS-повідомлення.

Нове правило діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону одержувача.

Послугою можна скористатися за таких умов:

  • оголошена цінність посилки до 15 000 грн., післяплата до 5 000 грн. для внутрішніх відправлень;
  • оголошена цінність до 20 000 грн для міжнародних відправлень;
  • відсутні позначки "Вручити особисто та/або "Судова повістка".

Нагадаємо, що Нова пошта запроваджує нові тарифи з 1 січня 2023 року.

До речі, раніше ми розповідали про те, як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта 1 січня.

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