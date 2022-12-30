Укрпочта разрешила получать посылки без документов: как это сделать

Укрпочта обрадовала своих клиентов новостью. Дело в том, что теперь посылки можно будет получать без предъявления документов.
Об этом предприятие сообщило в своем Telegram-канале.
Нужно отметить, что нововведение действует с 27 декабря 2022 года.
Начиная с этой даты во всех отделениях Укрпочты можно получить отправку без документов — с помощью SMS-сообщения.
Новое правило действует для физических лиц и при условии, что указан номер телефона получателя.
Напомним, что Новая почта вводит новые тарифы с 1 января 2023 года.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как будут работать Новая почта и Укрпочта 1 января.