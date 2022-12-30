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Укрпочта разрешила получать посылки без документов: как это сделать

Укрпочта объявила о важном нововведении (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрпочта обрадовала своих клиентов новостью. Дело в том, что теперь посылки можно будет получать без предъявления документов.

Об этом предприятие сообщило в своем Telegram-канале.

Как получить теперь посылку без документов

Нужно отметить, что нововведение действует с 27 декабря 2022 года.

Начиная с этой даты во всех отделениях Укрпочты можно получить отправку без документов — с помощью SMS-сообщения.

Новое правило действует для физических лиц и при условии, что указан номер телефона получателя.

Услугой можно воспользоваться при таких условиях:

  • объявленная ценность посылки до 15 000 грн, наложенный платеж до 5 000 грн для внутренних отправлений;
  • объявленная ​​ценность до 20 000 грн для международных отправлений;
  • отсутствуют отметки "Вручить лично и/или "Судебная повестка".

Напомним, что Новая почта вводит новые тарифы с 1 января 2023 года.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как будут работать Новая почта и Укрпочта 1 января.

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