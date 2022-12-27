Нова пошта запроваджує нові тарифи з 1 січня 2023 року: що зміниться

Поштовий оператор "Нова пошта" з 1 січня змінює тарифи на надсилання посилок. Частина послуг із нового року стане для українців трохи дорожчою.

Про це повідомляється у пресслужбі компанії.

Чому змінюються тарифи Нової пошти

"Війна не зупинила Нову пошту. Вона відкриває нові відділення, будує та відновлює зруйновані ракетами термінали, надає сучасні послуги, забезпечує доставку посилок на звільнені території. Нова пошта власним коштом купує генератори, додаткове обладнання для посилення зв'язку, створює запаси палива, щоби відділення були пунктами незламності, де незалежно від наявності електрики приймають та відправляють посилки, дають можливість клієнтам підзарядити свої гаджети", - йдеться у повідомленні компанії.

У зв'язку зі стрибком цін на паливо та інші витрати, Нова пошта з 1 січня 2023 року вносить зміни до тарифів.

"Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати своєчасну та якісну доставку під час війни", - наголосили в компанії.

Як зміняться правила пересилання та тарифи

1. Вартість доставки у відділення та поштомат тепер розраховуватимуться однаково.

2. Буде скасовано додаткову плату за повернення товару відправника після перевірки у відділенні. Тепер вона стане безкоштовною, а раніше коштувала 20 гривень.

3. Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме 55 гривень.

4. Вартість посилок між відділеннями та поштоматами по місту:

До 2 кг – 50 гривень

До 10 кг – 80 гривень

До 30 кг – 120 гривень

5. Посилки між відділеннями та поштоматами по Україні

До 2 кг – 70 гривень

До 10 кг – 100 гривень

До 30 кг – 140 гривень

6. Доплата за послуги кур'єра

Для відправлень до 30 кг – +35 гривень до тарифу

За кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг – +100 до тарифу.

Нові тарифи набудуть чинності з 1 січня 2023 року.