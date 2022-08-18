UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Укрпочта выпустит новую марку ко Дню Независимости: как она будет выглядеть

Укрпочта выпустит новую марку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Укрпочта ко Дню Независимости Украины выпустит блок-марку под названием "Вільні, Незламні, Непереможні" с конвертом.

Об этом заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram.

По его словам, сроки были "очень сжатые", поэтому марка выйдет ограниченным тиражом в 1 миллион экземпляров. Марка "Вільні, Незламні, Непереможні" - работа художника Антона Хрупина.

"Но я уверен, что все ценители филателии смогут ее приобрести и добавить в коллекцию по случаю Дня Независимости, которую ежегодно можно будет дополнять новыми марками от Укрпочты", - подчеркнул Смелянский.

Также он добавил, что 24 августа будет ровно 6 месяцев, как Украина защищает свою независимость в войне.

В центре марки изображен украинский защитник, а также женщин, одна из которых находится в разрушенном оккупантами доме. К тому же изображен разбомбленный мариупольский театр с надписью "дети". К тому же можно увидеть еще окровавленную игрушку с вокзала Краматорска.

Укрпочта выпустит новую марку ко Дню Независимости (/t.me/igorsmelyansky)

О деталях выпуска марки сообщат накануне Дня Независимости.

Ранее мы сообщали, что недавно в Украине появилась еще одна благотворительная марка. Она работает украинских железнодорожников во время эвакуации.

Также "Укрпочта" выпускала марку "русский корабль", которая создала безумный ажиотаж.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпочтамарка