Укрпочта выпустит новую марку ко Дню Независимости: как она будет выглядеть

По его словам, сроки были "очень сжатые", поэтому марка выйдет ограниченным тиражом в 1 миллион экземпляров. Марка "Вільні, Незламні, Непереможні" - работа художника Антона Хрупина.

"Но я уверен, что все ценители филателии смогут ее приобрести и добавить в коллекцию по случаю Дня Независимости, которую ежегодно можно будет дополнять новыми марками от Укрпочты", - подчеркнул Смелянский.

Также он добавил, что 24 августа будет ровно 6 месяцев, как Украина защищает свою независимость в войне.

В центре марки изображен украинский защитник, а также женщин, одна из которых находится в разрушенном оккупантами доме. К тому же изображен разбомбленный мариупольский театр с надписью "дети". К тому же можно увидеть еще окровавленную игрушку с вокзала Краматорска.

Укрпочта выпустит новую марку ко Дню Независимости (/t.me/igorsmelyansky)

О деталях выпуска марки сообщат накануне Дня Независимости.