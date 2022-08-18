Укрпочта выпустит новую марку ко Дню Независимости: как она будет выглядеть

Укрпочта ко Дню Независимости Украины выпустит блок-марку под названием "Вільні, Незламні, Непереможні" с конвертом.
Об этом заявил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram.
По его словам, сроки были "очень сжатые", поэтому марка выйдет ограниченным тиражом в 1 миллион экземпляров. Марка "Вільні, Незламні, Непереможні" - работа художника Антона Хрупина.
"Но я уверен, что все ценители филателии смогут ее приобрести и добавить в коллекцию по случаю Дня Независимости, которую ежегодно можно будет дополнять новыми марками от Укрпочты", - подчеркнул Смелянский.
Также он добавил, что 24 августа будет ровно 6 месяцев, как Украина защищает свою независимость в войне.
В центре марки изображен украинский защитник, а также женщин, одна из которых находится в разрушенном оккупантами доме. К тому же изображен разбомбленный мариупольский театр с надписью "дети". К тому же можно увидеть еще окровавленную игрушку с вокзала Краматорска.
О деталях выпуска марки сообщат накануне Дня Независимости.
Ранее мы сообщали, что недавно в Украине появилась еще одна благотворительная марка. Она работает украинских железнодорожников во время эвакуации.
Также "Укрпочта" выпускала марку "русский корабль", которая создала безумный ажиотаж.