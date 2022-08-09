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В Украине появилась еще одна коллекционная марка: что на ней изображено

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 17:57
В Украине появилась еще одна коллекционная марка: что на ней изображено Фото: Марка "Эвакуационный поезд Харьков-Львов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Часть вырученных средств направят на ВСУ и помощь гражданским

Энтузиасты выпустили еще одну коллекционную почтовую марку, посвященную работе украинских железнодорожников во время эвакуации. На новой редкой серии марок изображен вокзал Харькова и поезд "Hyundai".

Именно такие электропоезда помогли вывезти из-под обстрелов тысячи людей весной 2022 года. Марка называется "Эвакуационный поезд Харьков-Львов".

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщил автор идеи создания благотворительной марки – энтузиаст и автор youtube-канала "Железные магистрали" Олег Васильев.

Он рассказал, что на днях марку уже вручили директору филиала "Укрзализныци" "Украинская железнодорожная скоростная компания" Андрею Уманцу. Олег Васильев объясняет: это сделали потому, что коллектив этого предприятия принимал активное участие в эвакуационных мероприятиях.

В Украине появилась еще одна коллекционная марка: что на ней изображено

В Украине появилась еще одна коллекционная марка: что на ней изображено

Фото: Новая коллекционная марка "Эвакуационный поезд Харьков-Львов" (предоставлено РБК-Украина)

В Украине появилась еще одна коллекционная марка: что на ней изображено

Фото: Максим Музычко и Андрей Уманец с коллекционной маркой (предоставлено РБК-Украина)

Коллекционная марка "Эвакуационный поезд Харьков-Львов" выпущена каналом "Железные Магистрали" и дизайнером Максимом Музычко. У всех марок есть номинал "Укрпочты" и они печатаются на официальном бланке в рамках проекта "Власна марка".

Часть средств от реализации марок направляется благотворительному фонду "Мирные Поля Украины" на приобретение тактических средств для ВСУ и на помощь гражданскому населению, пострадавшему от боевых действий. Марки доступны для приобретения на Instagram-странице.

Это уже не первая коллекционная марка энтузиастов, выпущенная для благотворительности. Ранее команда создала другую лимитированную серию марки – ее тоже посвятили работе украинских железнодорожников во время эвакуации. По словам авторов, сюжет для иллюстрации первой марки взят из реальных событий 4 марта 2022 года. Тогда со станции Ирпень проводилась эвакуация населения в Киев по железной дороге.

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