Укрпошта випустить нову марку до Дня Незалежності: як вона виглядатиме

За його словами, терміни були "дуже стислі", тому марка вийде обмеженим тиражем в 1 мільйон примірників. Марка "Вільні, Незламні, Непереможні" - робота художника Антона Хрупіна.

"Але я впевнений, що всі поціновувачі філателії зможуть її придбати й додати до колекції з нагоди Дня Незалежності, яку щороку можна буде доповнювати новими марками від Укрпошти", - підкреслив Смілянський.

Також він додав, що 24 серпня буде рівно 6 місяців, як Україна захищає свою незалежність у війні.

У центрі марки зображено українського захисника, а також жінок, одна з яких знаходиться у зруйнованому окупантами будинку. До того ж зображений розбомблений маріупольський театр з написом "діти". До того ж можна побачити ще закривавлену іграшку з вокзалу Краматорська.

Укрпошта випустить нову марку до Дня Незалежності (/t.me/igorsmelyansky)

Про деталі випуску марки повідомлять напередодні Дня Незалежності.