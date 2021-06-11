UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Укрпочта выпустила марку к Евро 2020: как она выглядит

Автор: Тетяна Самарук

Укрпочта, 11 июня, выпустила особую почтовую марку. Ее посвятили к чемпионату Европы по футболу Евро-2020.

Об этом сообщили на сайте Укрпочта.

Так, тираж марки составит 140 тыс. экземпляров и номиналом F (эквивалент 17 грн).

Что изображено на марке?

На марке изображены основные элементы концепции визуального дизайна UEFA EURO 2020 ТМ: мост - универсальный символ связи, болельщиков и официальный Кубок Анри Делоне.

Фото: марка Укрпочты к Евро 2020 (ukrposhta.ua)

Отметим, что ранее Укрпочта ввела в обращение 29 почтовых марок и блоков на футбольную тематику. В частности, они были посвящены украинскому футболу, юбилеям FIFA, UEFA, Чемпионату мира FIFA World CUP 2006, UEFA EURO 2012 проведению UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

Добавим, что 16 чемпионат Евро-2020 начнется сегодня, 11 июня и завершится 11 июля. Матчи проведут в 11 европейских городах, а финал состоится в Лиссабоне.

Ранее сообщалось, что в России возмутились из-за новой формы украинских футболистов, которая была предложена для Евро 2020. Там заявили, что УЕФА должна отреагировать и запретить.

Также мы писали, что Украина достигла компромисса с УЕФА относительно формы сборной на Евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины евро 2020