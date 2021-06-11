Укрпочта выпустила марку к Евро 2020: как она выглядит

Так, тираж марки составит 140 тыс. экземпляров и номиналом F (эквивалент 17 грн).

Что изображено на марке?

На марке изображены основные элементы концепции визуального дизайна UEFA EURO 2020 ТМ: мост - универсальный символ связи, болельщиков и официальный Кубок Анри Делоне.

Фото: марка Укрпочты к Евро 2020 (ukrposhta.ua)

Отметим, что ранее Укрпочта ввела в обращение 29 почтовых марок и блоков на футбольную тематику. В частности, они были посвящены украинскому футболу, юбилеям FIFA, UEFA, Чемпионату мира FIFA World CUP 2006, UEFA EURO 2012 проведению UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

Добавим, что 16 чемпионат Евро-2020 начнется сегодня, 11 июня и завершится 11 июля. Матчи проведут в 11 европейских городах, а финал состоится в Лиссабоне.