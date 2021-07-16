"Укрпочта" существенно повысит тарифы, чтобы приблизиться к Европе

"Укрпочта" повысит предельные тарифы до конца 2021 года, и в целом услуги почтового оператора подорожают на 20%.
Об этом 16 июля передали на сайте Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
При этом сама компания-оператор почтовой связи Украины хотела повысить тарифы еще больше - до 40%.
Отмечается, что действующие предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи пересматривались и утверждались осенью 2019-го. В течение последних 9 месяцев "Укрпочта" 6 раз обращалась к Нацкомиссии с предложениями о пересмотре тарифов, предлагая повысить их в среднем на 30-40%.
Оператор несколько раз получал отказ "в связи с несогласованностью сведений, указанных в предложениях, и их несоответствия требованиям Порядка регулирования тарифов на универсальные услуги почтовой связи".
В мае этого года "Укрпочта" снова обратилась в НКРСИ относительно повышения тарифов - в два этапа:
Но и в этот раз пропозиция не получила одобрения. При этом специалисты НКРСИ сами рассчитали тарифы, с учетом ряда факторов.
Так, согласно расчетам, решение Нацкомиссии № 263 от 16 июля 2021 предусматривает повышение предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи в среднем на 20%.
Как именно изменятся тарифы на различные услуги, можно узнать по этой ссылке.
Как объяснили в НКРСИ, такой подход "обеспечивает эффективность функционирования рынка услуг почтовой связи на основе сбалансирования интересов общества, операторов и пользователей услуг почтовой связи и в целом соответствует практикам тарифообразования в странах Европейского союза".
Обратим внимание, что утверждены тарифы на универсальные услуги почтовой связи является предельными, то есть "Укрпочта" имеет право предоставлять потребителям услуги ниже уровня определенных предельных тарифов.
Напомним, что ранее "Новая почта" подняла цены на доставку и упаковку, и теперь начали действовать более высокие тарифы.
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