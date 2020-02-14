Укрпочта сделала заявление о посылках в Китай

Укрпочта временно приостановила доставку товаров в Китай (Коллаж РБК-Украина)

Укрпочта объявила о важном решении по поводу посылок в Китай

Укрпочта сделала важное заявление для украинцев, которые получают посылки или отправляют их в Китай. С 12 февраля 2020 года предприятие временно приостановило прием всех видов отправлений в Поднебесную.

"Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас нет. Однако в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен", - говорится в сообщении.

Также в Укрпочте отметили, что Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая.

Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Стоит отметить, что посылки из Китая идут в Украину без ограничений.

Отметим, что Дания, Грузия, Греция, Румыния, Сербия, Сингапур и Испания уже уведомили Всемирный почтовый союз (ВПС) о прекращении поставок писем и посылок.

Как ранее мы писали, Укрпочта приготовила для украинцев хорошую новость. Теперь в отделениях можно будет снимать наличность без комиссии.Такой сервис теперь будет доступен в 3 тысячах отделений, там установили специальные POS-терминалы.