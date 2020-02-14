ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Укрпочта сделала заявление о посылках в Китай

STYLERЖизнь    14.02.2020 - 08:23
Укрпочта сделала заявление о посылках в Китай
Укрпочта временно приостановила доставку товаров в Китай (Коллаж РБК-Украина)

Укрпочта объявила о важном решении по поводу посылок в Китай

Укрпочта сделала важное заявление для украинцев, которые получают посылки или отправляют их в Китай. С 12 февраля 2020 года предприятие временно приостановило прием всех видов отправлений в Поднебесную.

"Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая сейчас нет. Однако в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен", - говорится в сообщении.

Также в Укрпочте отметили, что Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая.

Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Стоит отметить, что посылки из Китая идут в Украину без ограничений.

Отметим, что Дания, Грузия, Греция, Румыния, Сербия, Сингапур и Испания уже уведомили Всемирный почтовый союз (ВПС) о прекращении поставок писем и посылок.

Как ранее мы писали, Укрпочта приготовила для украинцев хорошую новость. Теперь в отделениях можно будет снимать наличность без комиссии.Такой сервис теперь будет доступен в 3 тысячах отделений, там установили специальные POS-терминалы.

"Укрпошта" приостановила доставку посылок в Китай Укрпочта приготовила сюрприз для клиентов: о чем речь
Новости Украины Укрпочта
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь