ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Укрпошта зробила заяву про посилки в Китай

STYLERЖиття    14.02.2020 - 08:23
Укрпошта зробила заяву про посилки в Китай
Укрпошта призупинила доставку товарів в Китай (Колаж РБК-Україна)

Укрпошта оголосила про важливе рішення з приводу посилок до Китаю

Укрпошта зробила важливу заяву для українців, які отримують посилки або відправляють їх в Китай. З 12 лютого 2020 року підприємство тимчасово припинило прийом всіх видів відправлень в Піднебесну.

"Ніяких заборон з боку Національної пошти Китаю зараз немає. Однак у зв'язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів в Китай на невизначений строк прийом всіх видів відправлень в Китай тимчасово призупинено", - йдеться в повідомленні.

Також в Укрппошті відмітили, що Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, здійснюють доставку з цієї країни в Україну, не мають ніяких заборон від ВОЗ і Всесвітнього поштового союзу на вивезення пошти з території Китаю.

Проте через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній терміни транзиту пошти в Україну можуть бути збільшені.

Зазначимо, що Данія, Грузія, Греція, Румунія, Сербія, Сінгапур та Іспанія вже повідомили Всесвітній поштовий союз (ВПС) про припинення поставок листів і посилок.

Як раніше ми писали, Укрпошта приготувала для українців хорошу новину. Тепер у відділеннях можна буде знімати готівку без комісії.Такий сервіс буде доступний в 3 тисячах відділень, там встановили спеціальні POS-термінали.

"Укрпошта" призупинила доставку посилок до Китаю Укрпошта приготувала сюрприз для клієнтів: про що мова
Новини України Укрпошта
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся