Укрпошта зробила важливу заяву перед Новим роком

Укрпошта змінить графік роботи (фото: РБК-Україна)

В Укрпошті розповіли про роботу відділень 1 та 7 січня

Укрпошта оприлюднила графік роботи на новорічні та різдвяні свята. Так, більшість відділень 1 та 7 січня працювати не будуть. Але деякі пункти Укрпошти все ж будуть надавати послуги. Їх не так багато по всій Україні, але вони є.

1 січня 2020 року послуги поштового зв’язку надаватимуть такі відділення Укрпошти:

м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 62 (10:00 - 15:00, без перерви)

м. Запоріжжя, просп. Соборний, 133 (09:00 - 15:00, без перерви)

м. Сєвєродонецьк, бульв. Дружби Народів, 32 (09:00 - 13:00, без перерви)

м. Лисичанськ, вул. Перемоги, 127 (08:00 - 13:00, без перерви)

м. Рубіжне, вул. Визволителів, 71 (09:00 - 14:00, без перерви)

м. Старобільськ, пл. Базарна, 7 (08:00 - 13:00, без перерви)

м. Одеса, вул. Садова, 10 (10:00 - 15:00, без перерви)

м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26 (10:00 - 15:00, без перерви)

м. Харків, майдан Привокзальний, 2 (10:00 - 18:00, без перерви)

Найбільше відділень Укрпошти в перший день нового року працюватимуть у Києві:

вул. Хрещатик, 22 (10:00-18:00, без перерви)

вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 (10:00 - 18:00, без перерви)

пл. Вокзальна, 1 (Залізничний вокзал) (00:00 - 24:00, перерва з 23:30 до 00:15)

просп. Повітрофлотський, 75 (10:00 - 19:00, без перерви)

Графік роботи Укрпошти 1 січня 2020

У день святкування Різдва Христового в різних великих містах України буде відчинено 20 відділень. Перелік відділень поштового зв’язку Укрпошти, що будуть надавати послуги поштового зв’язку користувачам 7 січня 2020:

м. Луцьк, просп. Перемоги, 27 (09:00 - 15:00, без перерви)

м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 62 (10:00 - 15:00, без перерви)

м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 26 (10:00 - 15:00, без перерви)

м. Запоріжжя, просп. Соборний, 133 (09:00 - 15:00, без перерви)

м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 58 (08:00 - 13:00, без перерви)

м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 144 (09:00 - 14:00, без перерви)

м. Рубіжне, просп. Переможців, 12 (08:00 - 13:00, без перерви)

м. Старобільськ, вул. Слабожанська, 35 (08:00 - 13:00, без перерви)

м. Миколаїв, вул. Адміральська, 27/1 (10:00 - 15:00, без перерви)

м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 1 (09:00 - 17:00, без перерви)

м. Одеса, вул. Садова, 10 (10:00 - 15:00, без перерви)

м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26 (10:00 - 15:00, без перерви)

м. Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 60 (10:00 - 15:00, без перерви)

м. Полтава, вул. Соборності, 33 (08:00 - 17:00, без перерви)

м. Харків, майдан Привокзальний, 2 (10:00 - 18:00, без перерви)

м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 34 (09:00 - 15:00, без перерви)

м. Київ, вул. Хрещатик, 22 (10:00-18:00, без перерви)

м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 (10:00 - 18:00, без перерви)

м. Київ, пл. Вокзальна, 1 (Залізничний вокзал) (00:00 - 24:00, перерва з 23:30 до 00:15)

м. Київ, просп. Повітрофлотський, 75 (10:00 - 19:00, без перерви)

Графік роботи Укрпошти 7 січня 2020

Додамо, що 2 січня пошта відкриє обмежену кількість "чергових відділень" (працюватиме 21 відділення). 8 та 9 січня Укрпошта працюватиме у звичайному режимі. Більш детальну інформацію щодо графіку роботи Укрпошти у святкові дні можна дізнатися на сайті пошти.

Зауважимо, що у грудні 2019 року Укрпошта подовжила графік роботи відділень в Києві та області. До 31 грудня включно поштові відділення на Київщині працюватимуть у суботу до 19:00, а відділення Києва - крім роботи в суботу до 19:00, працюватимуть ще й у неділю з 11:00 до 16:00. У будні відділення працюють за звичним графіком, частина з яких до 21:00.

Нагадаємо, що ПриватБанк змінить графік роботи перед Новим роком 2020.