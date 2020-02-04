ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Укрпочта сможет поставлять украинцам газ: что известно об "инновации"

STYLERЖизнь    04.02.2020 - 12:08
Укрпочта сможет поставлять украинцам газ: что известно об "инновации"
Газ сможет поставлять Укрпочта (коллаж: РБК-Украина)

Цена на газ изменится, если ее будет поставлять облэнерго или Укрпочта, - Алексей Оржель

Природный газ украинцам сможет доставлять Укрпочта, облэнерго и другие компании, которые "доходят до каждого украинца". Об этом заявил Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды в программе "Свобода слова" на ICTV.

По словам чиновника, украинские потребители нуждаются в альтернативных поставщиках газа, что сможет сделать услугу дешевле. Такие альтернативы Министерство энергетики собирается искать уже с мая 2020 года.

Алексей Оржель считает, что облэнерго могут заниматься поставками. По словам чиновника, если одна компания будет доставлять и электроэнергию и газ, она может сделать скидку. Укрпочта же напрямую доступна каждому украинцу.

"Они должны конкурировать за вас. Таким поставщиком может стать "Укрпочта". Она доходит до каждого, она доносит до каждого украинца счет. Это означает, что она может собрать товары в один пакет и сказать: "Покупайте у меня, у меня дешевле", - заявил Оржель.

Таким образом потребитель сможет выбирать выгодный для него тариф среди разных компаний-поставщиков.

Министр анонсировал, что газ украинцам смогут поставлять те компании, которые уже есть на рынке, и умеют работать с потребителями.

"Сумыгаз": потребители с автономным отоплением заплатят за доставку меньше Суд утвердил мировое соглашение "Уктрансгаза" с "Укрнафтой" на 15 млрд грн
Новости Украины газ
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь