Укрпочта сможет поставлять украинцам газ: что известно об "инновации"

Газ сможет поставлять Укрпочта (коллаж: РБК-Украина)

Цена на газ изменится, если ее будет поставлять облэнерго или Укрпочта, - Алексей Оржель

Природный газ украинцам сможет доставлять Укрпочта, облэнерго и другие компании, которые "доходят до каждого украинца". Об этом заявил Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды в программе "Свобода слова" на ICTV.

По словам чиновника, украинские потребители нуждаются в альтернативных поставщиках газа, что сможет сделать услугу дешевле. Такие альтернативы Министерство энергетики собирается искать уже с мая 2020 года.

Алексей Оржель считает, что облэнерго могут заниматься поставками. По словам чиновника, если одна компания будет доставлять и электроэнергию и газ, она может сделать скидку. Укрпочта же напрямую доступна каждому украинцу.

"Они должны конкурировать за вас. Таким поставщиком может стать "Укрпочта". Она доходит до каждого, она доносит до каждого украинца счет. Это означает, что она может собрать товары в один пакет и сказать: "Покупайте у меня, у меня дешевле", - заявил Оржель.

Таким образом потребитель сможет выбирать выгодный для него тариф среди разных компаний-поставщиков.

Министр анонсировал, что газ украинцам смогут поставлять те компании, которые уже есть на рынке, и умеют работать с потребителями.