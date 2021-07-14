Нардеп обвинил "Укрпошту" в краже посылок: разгорается скандал

По словам депутата, две посылки, которые в отделении получали люди, оказались неполными.

"На "Укрпочте" воруют содержание посылок! Недавно мы отправляли антисептики от кремлевской заразы и открытки победителям конкурса, который был посвящен 300 тысячам подписчикам на YouTube. Но произошло два неприятных случая, когда отправление доходило до адресата не в полном объеме", - рассказал Гончаренко.

В первом случае - в Харькове - конверт был распечатан и отсутствовал этот антисептик, который сотрудники "Укрпочты" вернули только после требования. А во втором случае - в Одессе - в отправлении вообще не оказалось антисептика.

В итоге возмущенный Гончаренко указал на случаи воровства содержания посылок работниками почтового оператора, и призвал руководство "Укрпочты" отреагировать на инциденты и разобраться в ситуации.

"Это очень странная история, которая подрывает авторитет Укрпочты. Надеюсь, руководство "Укрпочты" и Игорь Смелянский разберутся в этой ситуации", - говорится в публикации.

Нардеп Алексей Гончаренко обвинил "Укрпочту" в воровстве содержания посылок (фото: t.me/oleksiihoncharenko)