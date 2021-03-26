За посылку требуют сардельки: сервис "Укрпочты" разбомбили в пух и прах

"Укрпочту" раскритиковали за ее сервис доставки посылок. Дело в том, что человеку не выдают посылку, если он не пообещает купить в отделении сардельки.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Mick Pidvezianiy .

Пользователь соцсети не уточнил, в каком городе произошла такая ситуация.

"О прогрессивных методах и сервисе "Укрпочты". Отправил маленькую посылку человеку за сотни километров от Киева. Посылка благополучно дошла, но отдают ее только при условии, что ты купишь ... сарделек. Аргумент, что у получателя нет денег на эти сардельки в данный момент не работает", - написал он.

По словам Мика, покупать этот продукт требуют в отделении, которое работает два раза в неделю, и в котором холодильного оборудования не наблюдается.

"Если не возьмете - нас закроют. Как нам план выполнять?" - объясняет свои заботы работник. Посылку отдали. Сардельки оставили Смелянскому. Хотелось бы увидеть, будет ли есть он их сам", - написал мужчина.

В комментариях после этого возник большой общественный резонанс.

Це ефективний менеджмент. Заради справедливості треба визнати, ковбасою пошта торгувала і до Смілянського. Але ультиматумів таких (купи сардельок - віддамо посилку) точно не було.

Укрпошта про це добре знає. Я навіть навмисно не кажу, яке це відділення. Бо це типова історія для всієї України. Ну, і в селі люди добре один одного знають.

Реакция Укрпочты

На данную ситуацию в комментариях отреагировал сам глава "Укрпочты" Игорь Смелянский. Он подтвердил, что сотрудники работают на проценте от продажи мясных изделий.

"Понимаю. Но надо говорить правду. Если отделение работает два раза в неделю это небольшое село, максимум до 500 жителей, скорее всего 250-300. Бум e-commerce туда не дошел, а работники хотят получать больше. Как это сделать, если людей в селе становится каждый год меньше. Мы им дали возможность зарабатывать, продавая товар и имея 7.5% (самая высокая комиссия на рынке) для себя. Есть иногда такие проблемы? Конечно. Или жалуются люди на Смелянского и низкие зарплаты, чтобы получить больше чаевых и сделать продажи? Безусловно. Это жизнь", - написал Смелянский.