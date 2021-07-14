Нардеп звинуватив "Укрпошту" в крадіжці посилок: розгорається скандал

За словами депутата, дві посилки, які у відділенні отримували люди, виявилися неповними.

"На "Укрпошті" крадуть вміст посилок! Нещодавно ми відправляли антисептики від кремлівської зарази і листівки переможцям конкурсу, який був присвячений 300 тисячам підписників на YouTube. Але сталося два прикрих випадки, коли відправлення доходило до адресата не в повному обсязі", - розповів Гончаренко.

У першому випадку - в Харкові - конверт був розпакований і був відсутній цей антисептик, який співробітники "Укрпошти" повернули тільки після вимоги. А в другому випадку - в Одесі - у відправленні взагалі не виявилося антисептика.

У підсумку обурений Гончаренко вказав на випадки крадіжки вмісту посилок працівниками поштового оператора, і закликав керівництво "Укрпошти" відреагувати на інциденти та розібратися в ситуації.

"Це дуже дивна історія, яка підриває авторитет Укрпошти. Сподіваюся, керівництво "Укрпошти" та Ігор Смілянський розберуться в цій ситуації", - йдеться в публікації.

Нардеп Олексій Гончаренко звинуватив "Укрпошту" у крадіжці змісту посилок (фото: t.me/oleksiihoncharenko)