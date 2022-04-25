Укрпочта показала новую марку: ее нарисовала 11-летняя Софийка

"Следующая почтовая марка, которую мы планируем издать – будет с иллюстрацией украинской "Мрии" – самого большого в мире самолета", - сказано в сообщении.

Оказывается, рисунок для этой марки был нарисован еще до войны. 11-летняя София Кравчук из Волынской области нарисовала картинку для участия в конкурсе "Что для меня Украина".

Именно такой девочка видела нашу страну – яркой и цветущей. И с гордостью для каждого украинца – самолета "Мрия".

"Такой она и будет! Несмотря на то, что оккупантам удалось разрушить самый мощный в мире самолет, который проиллюстрировала Софийка. Но мечту у нас не отнять. И об этом постоянно будет напоминать история событий, а уже скоро – и наша почтовая марка", - подчеркнули в Укрпочте.

Новая марка Укрпочты