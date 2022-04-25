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Укрпочта показала новую марку: ее нарисовала 11-летняя Софийка

В Укрпочте выпустят новую марку с самолетом Мрия (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Укрпочте анонсировали выпуск новой марки. Запуск этой марки планировался еще до войны, а сейчас это изображение стало также очень актуальным.

Как будет выглядеть новая марка Укрпочты – сообщили в Telegram-канале.

"Следующая почтовая марка, которую мы планируем издать – будет с иллюстрацией украинской "Мрии" – самого большого в мире самолета", - сказано в сообщении.

Оказывается, рисунок для этой марки был нарисован еще до войны. 11-летняя София Кравчук из Волынской области нарисовала картинку для участия в конкурсе "Что для меня Украина".

Именно такой девочка видела нашу страну – яркой и цветущей. И с гордостью для каждого украинца – самолета "Мрия".

"Такой она и будет! Несмотря на то, что оккупантам удалось разрушить самый мощный в мире самолет, который проиллюстрировала Софийка. Но мечту у нас не отнять. И об этом постоянно будет напоминать история событий, а уже скоро – и наша почтовая марка", - подчеркнули в Укрпочте.

Новая марка Укрпочты

Стоит отметить, что ранее Игорь Смилянский анонсировал появление новой марки, которая планировалась к запуску еще перед войной. А также он сообщил, какие варианты сейчас рассматриваются для новой военной марки.

А также мы писали о том, что в Укрпочте рассказали, как будет выглядеть еще одна марка с русским военным кораблем.

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УкрпочтамаркаМрия