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Укрпошта показала нову марку: її намалювала 11-річна Софійка

В Укрпошті випустять нову марку з літаком Мрія (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Укрпошті анонсували випуск нової марки. Запуск цієї марки планувався ще до війни, а зараз це зображення стало також дуже актуальним.

Як виглядатиме нова марка Укрпошти - повідомили в Telegram-каналі.

"Наступна поштова марка, яку ми плануємо видати - буде з ілюстрацією української "Мрії" - найбільшого у світі літака", - сказано в повідомленні.

Виявляється, малюнок для цієї марки був намальований ще до війни. 11-річна Софія Кравчук з Волинської області намалювала картинку для участі в конкурсі "що для мене Україна".

Саме такою дівчинка бачила нашу країну - яскравою і квітучою. І з гордістю для кожного українця - літака "Мрія".

"Такою вона і буде! Попри те, що окупантам вдалося зруйнувати найпотужніший у світі літак, який проілюструвала Софійка. Але мрію у нас не відняти. І про це постійно нагадуватиме історія подій, а вже скоро – і наша поштова марка", - підкреслили в Укрпошті.

Нова марка Укрпошти

Варто відзначити, що раніше Ігор Смілянський анонсував появу нової марки, яка планувалася до запуску ще перед війною. А також він повідомив, які варіанти зараз розглядаються для нової військової марки.

А також ми писали про те, що в Укрпошті розповіли, як виглядатиме ще одна марка з російським військовим кораблем.

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