Укрпошта показала нову марку: її намалювала 11-річна Софійка

"Наступна поштова марка, яку ми плануємо видати - буде з ілюстрацією української "Мрії" - найбільшого у світі літака", - сказано в повідомленні.

Виявляється, малюнок для цієї марки був намальований ще до війни. 11-річна Софія Кравчук з Волинської області намалювала картинку для участі в конкурсі "що для мене Україна".

Саме такою дівчинка бачила нашу країну - яскравою і квітучою. І з гордістю для кожного українця - літака "Мрія".

"Такою вона і буде! Попри те, що окупантам вдалося зруйнувати найпотужніший у світі літак, який проілюструвала Софійка. Але мрію у нас не відняти. І про це постійно нагадуватиме історія подій, а вже скоро – і наша поштова марка", - підкреслили в Укрпошті.

Нова марка Укрпошти