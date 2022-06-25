Укрпочта назвала дату выхода новой марки с самолетом "Мрия": как она выглядит

Когда будут продавать марку

Продажа марок тиражом 3 миллиона экземпляров стартует 28 июня. Их можно будет купить в отделениях Укрпочты или в онлайн-магазинах - более подробная информация будет обнародована в понедельник, 27 июня.

В частности, на руки будут продавать не более 2 маркированных писем, 5 конвертов, 5 открыток.

28 июня погашение штемпелями "первый день" проведут в Киеве и Гостомеле. Спецгашение "Украинская мечта" - во всех филиалах Укрпочты.

Иллюстрацию с самолетом создала 11-летняя София Кравчук из города Любомль Волынской области. Она нарисовала ее еще в прошлом году для конкурса "Что для меня Украина?".

"Каждый из нас сам решает, что для нас есть эта "Украинская мечта" и с чего она начинается. Лично я считаю, что она начинается с качественного образования наших детей", - написал Смелянский.

Укрпочта назвала дату выхода новой марки с самолетом "Мрия" (t.me/igorsmelyansky)