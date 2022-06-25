UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Укрпочта назвала дату выхода новой марки с самолетом "Мрия": как она выглядит

Укрпочта запускает продающий марок с самолетом "Мрия" (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Укрпочта начнет продажу еще одной патриотической марки под названием "Украинская мечта", посвященную самолету Ан-225, который был уничтожен оккупантами в аэропорту Гостомеля.

Об этом в Telegram сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Когда будут продавать марку

Продажа марок тиражом 3 миллиона экземпляров стартует 28 июня. Их можно будет купить в отделениях Укрпочты или в онлайн-магазинах - более подробная информация будет обнародована в понедельник, 27 июня.

В частности, на руки будут продавать не более 2 маркированных писем, 5 конвертов, 5 открыток.

28 июня погашение штемпелями "первый день" проведут в Киеве и Гостомеле. Спецгашение "Украинская мечта" - во всех филиалах Укрпочты.

Иллюстрацию с самолетом создала 11-летняя София Кравчук из города Любомль Волынской области. Она нарисовала ее еще в прошлом году для конкурса "Что для меня Украина?".

"Каждый из нас сам решает, что для нас есть эта "Украинская мечта" и с чего она начинается. Лично я считаю, что она начинается с качественного образования наших детей", - написал Смелянский.

Укрпочта назвала дату выхода новой марки с самолетом "Мрия" (t.me/igorsmelyansky)

Ранее мы сообщали, что Укрпочта показала дизайн новой марки "Доброго вечора, ми з України.

Также, учреждение запустило новый онлайн-магазин.

Кроме того, AliExpress возобновляет доставку через Укрпочту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрпочта