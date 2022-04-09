Укрпочта будет бесплатно доставлять некоторые посылки: какие это товары
Фото: Укрпочта сделала важное заявление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинцы могут заказать на отделение "Укрпочты" товары с бесплатной доставкой из-за границы.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты.
Какие товары будут доставляться бесплатно
Эта услуга доступна в том случае, когда посылка отправляется с указанием адреса получателя, контактной информацией получателя, его индекса и номера телефона.
Бесплатная доставка доступна для следующих товаров :
- хозяйственные товары;
- одежду;
- небольшое количество безрецептурных лекарств;
- продукты в заводской упаковке (не больше 10 кг).
Товары военного назначения и алкоголь отправлять запрещено.
Условия иностранных почтовых операторов
Список всех почтовых операторов, которые предлагают бесплатное доставку посылок в Украину можно найти по этой ссылке.
Разные почтовые операторы предлагают свои условия :
- Omniva (Почта Эстонии) – бесплатная доставка всех посылок в Украину, если их вес не превышает 30 кг.
- Österreichische Post AG (Почта Австрии) – бесплатно посылает в Украину посылки до 30 кг, в том числе и посылки своих партнеров.
- Poczta Polska (Почта Польши) — из всех почтовых отделений этого оператора можно отправить в Украину гуманитарную помощь, но посылка должна быть не тяжелее 20 кг.
- Česká Pošta (Почта Чехии) – стандартную посылку до 30 кг можно бесплатно отправить в Украину.
- An Post (Почта Ирландии) – бесплатно можно отправить в Украину письма, небольшие пакеты и посылки до 20 кг, также в отделениях почтового оператора украинцам предоставляется ряд бесплатных услуг. В частности, бесплатное пополнение SIM-карты на три месяца, получение и отправка денежных переводов Western Union без необходимости оплачивать комиссию.
- Slovenská pošta (Почта Словакии) – можно отправить бесплатно посылку до 5 кг.
- Georgian Post (Почта Грузии) – запущенная услуга бесплатного доставки посылок в Украину с первых дней войны.
- Pošta Slovenije (Почта Словении) – посылки с гуманитарной помощью отправляются в Украину бесплатно.
- Украинцам также разрешили бесплатную отправку с Magyar Posta (Почта Венгрии), Cyprus Post (Почта Кипра), Guernsey Post, UK (Почта Гернси), Royal Gibraltar Post (Почта Гибралтара).
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