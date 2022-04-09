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Укрпочта будет бесплатно доставлять некоторые посылки: какие это товары

Новина українською →
Суббота 09 апреля 2022 14:45
Укрпочта будет бесплатно доставлять некоторые посылки: какие это товары Фото: Укрпочта сделала важное заявление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы могут заказать на отделение "Укрпочты" товары с бесплатной доставкой из-за границы.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты.

Какие товары будут доставляться бесплатно

Эта услуга доступна в том случае, когда посылка отправляется с указанием адреса получателя, контактной информацией получателя, его индекса и номера телефона.

Бесплатная доставка доступна для следующих товаров :

  • хозяйственные товары;
  • одежду;
  • небольшое количество безрецептурных лекарств;
  • продукты в заводской упаковке (не больше 10 кг).

Товары военного назначения и алкоголь отправлять запрещено.

Условия иностранных почтовых операторов

Список всех почтовых операторов, которые предлагают бесплатное доставку посылок в Украину можно найти по этой ссылке.

Разные почтовые операторы предлагают свои условия :

  1. Omniva (Почта Эстонии) – бесплатная доставка всех посылок в Украину, если их вес не превышает 30 кг.
  2. Österreichische Post AG (Почта Австрии) – бесплатно посылает в Украину посылки до 30 кг, в том числе и посылки своих партнеров.
  3. Poczta Polska (Почта Польши) — из всех почтовых отделений этого оператора можно отправить в Украину гуманитарную помощь, но посылка должна быть не тяжелее 20 кг.
  4. Česká Pošta (Почта Чехии) – стандартную посылку до 30 кг можно бесплатно отправить в Украину.
  5. An Post (Почта Ирландии) – бесплатно можно отправить в Украину письма, небольшие пакеты и посылки до 20 кг, также в отделениях почтового оператора украинцам предоставляется ряд бесплатных услуг. В частности, бесплатное пополнение SIM-карты на три месяца, получение и отправка денежных переводов Western Union без необходимости оплачивать комиссию.
  6. Slovenská pošta (Почта Словакии) – можно отправить бесплатно посылку до 5 кг.
  7. Georgian Post (Почта Грузии) – запущенная услуга бесплатного доставки посылок в Украину с первых дней войны.
  8. Pošta Slovenije (Почта Словении) – посылки с гуманитарной помощью отправляются в Украину бесплатно.
  9. Украинцам также разрешили бесплатную отправку с Magyar Posta (Почта Венгрии), Cyprus Post (Почта Кипра), Guernsey Post, UK (Почта Гернси), Royal Gibraltar Post (Почта Гибралтара).

Читайте также, как на почте пополнить банковскую карточку.

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