Укрпочта будет бесплатно доставлять некоторые посылки: какие это товары

Украинцы могут заказать на отделение "Укрпочты" товары с бесплатной доставкой из-за границы.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрпочты.

Какие товары будут доставляться бесплатно

Эта услуга доступна в том случае, когда посылка отправляется с указанием адреса получателя, контактной информацией получателя, его индекса и номера телефона.

Бесплатная доставка доступна для следующих товаров :

хозяйственные товары;

одежду;

небольшое количество безрецептурных лекарств;

продукты в заводской упаковке (не больше 10 кг).

Товары военного назначения и алкоголь отправлять запрещено.

Условия иностранных почтовых операторов

Список всех почтовых операторов, которые предлагают бесплатное доставку посылок в Украину можно найти по этой ссылке.

Разные почтовые операторы предлагают свои условия :