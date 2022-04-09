Укрпошта буде безкоштовно доставляти деякі посилки: які це товари

Українці можуть замовити на відділення "Укрпошти" товари з безкоштовною доставкою з-за кордону.

Про це повідомили в прес-службі Укрпошти.

Які товари будуть доставлятися безкоштовно

Ця послуга доступна в тому випадку, коли посилка відправляється із зазначенням адреси одержувача, контактною інформацією одержувача, його індексу і номера телефону.

Безкоштовна доставка доступна для наступних товарів :

Господарські товари;

одяг;

невелика кількість безрецептурних ліків;

продукти в заводській упаковці (не більше 10 кг).

Товари військового призначення та алкоголь відправляти заборонено.

Умови іноземних поштових операторів

Список всіх поштових операторів, які пропонують безкоштовну доставку посилок в Україну можна знайти по цьому посилання.

Різні поштові оператори пропонують свої умови :