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Укрпошта буде безкоштовно доставляти деякі посилки: які це товари

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Субота 09 квітня 2022 14:45
Укрпошта буде безкоштовно доставляти деякі посилки: які це товари Фото: Укрпошта зробила важливу заяву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українці можуть замовити на відділення "Укрпошти" товари з безкоштовною доставкою з-за кордону.

Про це повідомили в прес-службі Укрпошти.

Які товари будуть доставлятися безкоштовно

Ця послуга доступна в тому випадку, коли посилка відправляється із зазначенням адреси одержувача, контактною інформацією одержувача, його індексу і номера телефону.

Безкоштовна доставка доступна для наступних товарів :

  • Господарські товари;
  • одяг;
  • невелика кількість безрецептурних ліків;
  • продукти в заводській упаковці (не більше 10 кг).

Товари військового призначення та алкоголь відправляти заборонено.

Умови іноземних поштових операторів

Список всіх поштових операторів, які пропонують безкоштовну доставку посилок в Україну можна знайти по цьому посилання.

Різні поштові оператори пропонують свої умови :

  1. Omniva (пошта Естонії) - безкоштовна доставка всіх посилок в Україну, якщо їх вага не перевищує 30 кг.
  2. Österreichische Post AG (пошта Австрії) – безкоштовно посилає в Україну посилки до 30 кг, в тому числі і посилки своїх партнерів.
  3. Poczta Polska — пошта Польщі) - з усіх поштових відділень цього оператора можна відправити в Україну гуманітарну допомогу, але посилка повинна бути не важче 20 кг.
  4. Česká Pošta (пошта Чехії) - стандартну посилку до 30 кг можна безкоштовно відправити в Україну.
  5. An Post (пошта Ірландії) – безкоштовно можна відправити в Україну листи, невеликі пакети і посилки до 20 кг, Також у відділеннях поштового оператора українцям надається ряд безкоштовних послуг. Зокрема, безкоштовне поповнення SIM-карти на три місяці, отримання і відправка грошових переказів Western Union без необхідності оплачувати комісію.
  6. Slovenská pošta – пошта Словаччини) - можна відправити безкоштовно посилку до 5 кг.
  7. Georgian Post (пошта Грузії) - запущена послуга безкоштовного доставки посилок в Україну з перших днів війни.
  8. Pošta Slovenije – пошта Словенії) - посилки з гуманітарною допомогою відправляються в Україну безкоштовно.
  9. Українцям також дозволили безкоштовну відправку з Magyar Posta (пошта Угорщини), Cyprus Post (пошта Кіпру), Guernsey Post, UK (пошта Гернсі), Royal Gibraltar Post (пошта Гібралтару).

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