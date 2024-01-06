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Укриття з тренажерами і душовими за 7 мільйонів. Як виглядає і де знаходиться

Чернівецька область, Субота 06 січня 2024 13:23
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Укриття з тренажерами і душовими за 7 мільйонів. Як виглядає і де знаходиться Нове укриття в Чернівецькій області (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У селі Годилів, що на Буковині, у місцевій школі відкрили протирадіаційне укриття. Для того, аби зробити капітальний ремонт і помістити туди все необхідне для дітей, витратили понад 7,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на регіональне чернівецьке видання molbuk.ua.

Який вигляд має таке укриття

В укритті є все для того, щоб діти могли проводити час з користю та комфортом. Усі приміщення та коридори достатньо просторі та освітлені, що дає дитині почуття безпеки та захисту.

Укриття з тренажерами і душовими за 7 мільйонів. Як виглядає і де знаходитьсяУкриття з тренажерами і душовими за 7 мільйонів. Як виглядає і де знаходитьсяУкриття з тренажерами і душовими за 7 мільйонів. Як виглядає і де знаходиться

Укриття в Чернівецькій області (фото: molbuk.ua)

"Укриття доступне для маломобільних людей. Воно просторе і відповідає усім безпековим нормам. Тут одночасно може перебувати 800 людей. Всі, хто проживають поруч можуть скористатися укриттям у разі загрози з боку Росії. Безпека навчального процесу та школярів - головне завдання для нас", - говорить начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Новозбудоване укриття має інклюзивні елементи. Наприклад, два входи оснащені підйомниками для маломобільних груп населення.

Укриття з тренажерами і душовими за 7 мільйонів. Як виглядає і де знаходиться

Підйомники біля входів для маломобільних людей (фото: molbuk.ua)

У кімнатах для навчання розмістили нову техніку: принтери, інтерактивні дошки, ноутбуки та велотренажери. В укритті також є іграшки, настільні ігри та ліжка.

Укриття з тренажерами і душовими за 7 мільйонів. Як виглядає і де знаходитьсяУкриття з тренажерами і душовими за 7 мільйонів. Як виглядає і де знаходитьсяУкриття з тренажерами і душовими за 7 мільйонів. Як виглядає і де знаходитьсяУкриття з тренажерами і душовими за 7 мільйонів. Як виглядає і де знаходиться

В укритті є все необхідне для дозвілля дітей (фото: molbuk.ua)

Місцева влада призначила відповідальну за укриття людину, яка живе поруч. У разі необхідності вона відкриває укриття в будь-який час доби, щоб охочі могли ним скористатися.

Раніше ми розповідали, яке укриття захищає найнадійніше від ракетних ударів Росії.

Читайте також, як змінили правила перебування тварин в укритті в Україні.

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