Укрытие с тренажерами и душевыми за 7 миллионов. Как выглядит и где находится

В селе Годылов на Буковине в местной школе открыли противорадиационное укрытие. Для того чтобы сделать капитальный ремонт и поместить туда все необходимое для детей, потратили более 7,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на региональное черновицкое издание molbuk.ua.

Как выглядит такое укрытие

В укрытии есть все, чтобы дети могли проводить время с пользой и комфортом. Все помещения и коридоры достаточно просторны и освещены, что дает ребенку чувство безопасности и защиты.

Укрытие в Черновицкой области (фото: molbuk.ua)

"Укрытие доступно для маломобильных людей. Оно просторно и отвечает всем нормам безопасности. Здесь одновременно может находиться 800 человек. Все проживающие рядом могут воспользоваться укрытием в случае угрозы со стороны России. Безопасность учебного процесса и школьников - главная задача для нас", - говорит начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

В новом укрытии есть инклюзивные элементы. К примеру, два входа оснащены подъемниками для маломобильных групп населения.

Подъемники у входов для маломобильных людей (фото: molbuk.ua)

В учебных комнатах разместили новую технику: принтеры, интерактивные доски, ноутбуки и велотренажеры. В укрытии также есть игрушки, настольные игры и кровати.

В укрытии есть все необходимое для отдыха детей (фото: molbuk.ua)

Местные власти назначили ответственного за укрытие человека, живущего рядом. При необходимости он открывает укрытие в любое время суток, чтобы желающие могли им воспользоваться.