В Україні можуть змінити правила перебування тварин в укриттях: що планують
В Україні планують переглянути правила перебування домашніх улюбленців в укриттях з їхніми господарями.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис зоозахисної організації UAnimals в Instagram.
Що хочуть змінити
Зоозахисна організація UAnimals надіслали в МВС пропозицію змінити наказ міністерства, де була закріплена норма про недопуск тварин в укриття. У відомстві повідомили, що застарілу норму вилучать.
У Міністерстві внутрішніх справ підготували проєкт наказу, який дозволить людям брати тварин в укриття. Водночас у документі передбачать обов'язки людей, які приводять тварин в укриття.
Так, власники будуть повинні зробити так, щоб тварина не становила небезпеки для інших людей та тварин і не пошкодила майно.
Наразі запропоновані зміни повинні розглянути та прокоментувати інші органи, а потім їх зможуть ухвалити.
"Ми будемо стежити за наступними кроками та дуже сподіваємося, що тварин в укриття дозволять впускати якнайшвидше. Це питання безпеки як самих тварин, так і людей, які не покинуть своїх друзів напризволяще під обстрілами!" - закликають активісти.
У Києві дітей з собакою не пустили в укриття
Нещодавно під час ракетного обстрілу Києва брата й сестру не пустили в укриття під час роботи ППО, оскільки діти були з собакою.
Минулого року їхній батько Юрій Овчинніков загинув у Запорізькій області у складі ССО "Азов".
Мама дітей була впевнена, що Саша та Богдан в безпеці, бо вони набрали її, перебуваючи біля сховища.
Коли дівчинка подзвонила вже в істериці, Любов була змушена раніше йти з роботи, щоб заспокоїти Сашу та Богдана і розібратися в ситуації.
Директор запевнила, що інакше діяти школа не могла, адже в інших школярів могла бути алергія на собак.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження (ч. 1 ст. 135 КК України).
Раніше ми розповідали, яке укриття найбільш надійне під час ракетних атак ворога.
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