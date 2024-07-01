Укріплюють судини та очищують від холестерину: тренер назвав корисні для здоров'я продукти

Укріплення судин

На першому місці продукти, які укріплюють судини та покращують їх еластичність. Мова йде про овочі, зелень, ягоди та фрукти.

Сюди відносяться темні зелені овочі, болгарський перець та будь-яка зелень: петрушка, кріп, базилік, ягоди та фрукти.

Наприклад, в одному ківі добова норма вітаміну С. Тренер радить обирати саме ківі GOLD, адже вони дуже смачні.

Також багато вітаміну С у квашеній капусті. У 200-300 г даного продукту міститься добова норма вітаміну С.

Гіпертонікам слід бути обережними з квашеною капустою, оскільки надлишок солі підвищує артеріальний тиск.

Завдяки продуктам, багатим вітаміном С та біофлавоноїдами, зміцнюються стінки судин та запобігається можливе пошкодження.

Очищення від холестеринових бляшок

На другому місці продукти, які не тільки зміцнюють судини, але і допомагають очистити їх від холестеринових бляшок. Мова йде про цибулю, часник, імбир, куркуму та хрін.

Ці продукти містять фітонциди (називають природними антибіотиками, оскільки вони мають антибактеріальні властивості) та біофлавоноїди (група речовин, які підтримують еластичність капілярів, зміцнюють їх стінки) - ефірні олії і мінерали, які сприяють очищенню судин.

Відновлення клітинних мембран

Третє місце - це продукти, які відновлюють клітинні мембрани і епітеліальний шар. Сюди відносяться Омега 3 жири.

Варто їсти морську рибу, найлегше знайти скумбрію та оселедець. Можна також приймати добавки Омега 3, лише потрібно знати дозу і обирати якісний продукт.

Омега 3 є також в яйцях, олії з печінки тріски.

"Для багатьох простіше пити ліки, ніж включити в свій раціон усі ці продукти.

Я не закликаю відмовлятись від ліків, але майте на увазі, що більшість ліків, в тому числі і статини (група препаратів, функція яких - зниження холестерину в крові) мають побічну дію, вони виснажують організм на таку речовину, як Коензим Q10", - йдеться у повідомленні.