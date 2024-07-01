Укрепляют сосуды и очищают от холестерина: тренер назвал полезные для здоровья продукты

Здоровое питание и регулярная умеренная физическая активность - два ключевых фактора, которые влияют на здоровье сердца и сосудов. Следует знать, какие продукты должны быть в рационе для здоровья сосудов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
На первом месте продукты, которые укрепляют сосуды и улучшают их эластичность. Речь идет об овощах, зелени, ягодах и фруктах.
Сюда относятся темные зеленые овощи, болгарский перец и любая зелень: петрушка, укроп, базилик, ягоды и фрукты.
К примеру, в одном киви суточная норма витамина С. Тренер советует выбирать именно киви GOLD, ведь они очень вкусные.
Также много витамина С в квашеной капусте. В 200-300 г данного продукта содержится дневная норма витамина С.
Гипертоникам следует бить осторожными с квашеной капустой, поскольку избыток соли повышает артериальное давление.
Благодаря продуктам, богатым витамином С и биофлавоноидами, укрепляются стенки сосудов и предотвращается возможное повреждение.
На втором месте продукты, которые не только укрепляют сосуды, но и помогают очистить их от холестериновых бляшек. Речь идет о луке, чесноке, имбири, куркуме и хрене.
Эти продукты содержат фитонциды (называют природными антибиотиками, поскольку они обладают антибактериальными свойствами) и биофлавоноиды (группа веществ, поддерживающих эластичность капилляров, укрепляющих их стенки) - эфирные масла и минералы, способствующие очищению сосудов.
Третье место - это продукты, которые восстанавливают клеточные мембраны и эпителиальный слой. Сюда относятся Омега 3 жира.
Стоит есть морскую рыбу, легче всего найти скумбрию и сельдь. Можно также принимать добавки Омега 3, нужно знать дозу и выбирать качественный продукт.
Омега 3 также есть в яйцах, масла из печени трески.
"Для многих проще пить лекарство, чем включить в свой рацион все эти продукты.
Я не призываю отказываться от лекарства, но имейте в виду, что большинство лекарств, в том числе и статины (группа препаратов, функция которых - снижение холестерина в крови) оказывают побочное действие, они истощают организм на такое вещество, как Коэнзим Q10", - говорится в сообщении.
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