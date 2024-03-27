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Чим небезпечний високий тиск у молодих людей: лікарі б'ють на сполох

Середа 27 березня 2024 16:28
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Чим небезпечний високий тиск у молодих людей: лікарі б'ють на сполох Як високий тиск загрожує молодим людям (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Підвищений тиск та надлишок ліпопротеїдів низької щільності впливають на здоров'я в міру старіння. Вчені з'ясували, що найпоширенішою серцевою аритмією у всьому світі є фібриляція передсердь (ФП) і вона тісно пов'язана з судинними захворюваннями, особливо інсультом.

Чому високий тиск може бути небезпечним для молодих людей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі PLOS One.

Вчені з університету Нового Південного Уельсу в Австралії виявили, що гіпертонія у людей віком 55 років і молодших підвищує ймовірність інфаркту та інсульту в міру старіння організму. При цьому зниження тиску в пізнішому віці не усуває ризиків.

Варто зазначити, що моніторинг кров'яного тиску та рівня холестерину не є пріоритетним заняттям для багатьох молодих людей. Тобто, до певного віку вони просто не слідкують за цими параметрами свого здоров'я і фактично починають задумуватися про вимірювання тиску тільки після того, як проблеми вже з'явилися.

Вчені провели дослідження за участю майже 300 осіб у віці до 55 років, щоб з'ясувати, як підвищений тиск та надлишок ліпопротеїдів низької щільності впливають на здоров'я в міру старіння.

У 40% учасників були виміряні рівні ліпопротеїдів низької щільності в крові, у 135 тисяч - систолічний артеріальний тиск, а у решти - оцінений ризик розвитку ішемічної хвороби серця.

Аналіз показав, що більш високий систолічний артеріальний тиск та концентрація ліпопротеїдів низької щільності у віці до 55 років та молодше можуть підвищувати ризик серцевих захворювань, інсульту та інфаркту. Однак терапія проти високого тиску дає можливість знизити ризик виникнення захворювань. Навіть зниження на 5 мм рт. ст. приводить до зниження ризику приблизно на 10%.

Також дослідники заявили, що спроби знизити тиск у пізньому віці, і тим самим покращити стан здоров'я, є неефективним для профілактики серцево-судинних захворювань.

Раніше ми писали про те, що допоможе знизити високий тиск без ліків.

А ще повідомляли про те, чому високий тиск може спричинити небезпечну аритмію.

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