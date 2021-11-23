Как укрепить иммунитет в период холодов: простые рецепты
В холодную погоду необходимо укреплять иммунитет. Это важно для организма, так как сильный иммунитет поможет справиться с сезонными простудами и вирусами.
Какими способами можно легко и быстро поднять сопротивляемость организма, рассказали в Storinka.
Специалисты рекомендуют в холодное время обязательно совершать прогулки на свежем воздухе, а в рацион включить свежие соки, морс, рыбу и водоросли.
Заниматься спортом на улице при низких температурах показаны только физически здоровым и закаленным людям.
Физкультура на воздухе помогает укрепить иммунную систему организма, но для неподготовленных такая зарядка может обернуться проблемами с сердцем.
Лучше заменить спорт на улице на обычную прогулку по парку.
Для укрепления здоровья эксперты советуют пить теплые напитки с добавлением цитрусовых, имбиря, ягод. Для вкуса стоит использовать вместо сахара – мед.
Напитки с высоким содержанием сахара, лимонады, газировки и готовые чаи лучше не использовать. А вот свежие, консервированные домашние соки и морсы – нужно пить ежедневно обязательно.
Отличным средством для укрепления иммунитета является рыба и морские водоросли, в том числе – капуста, скумбрия и сельдь.
Также в рационе обязательно должны быть орехи: кедровые, грецкие, фундук и фисташки.
Суточная доза орехов составляет от 30 до 50 г и не стоит эту норму превышать.
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