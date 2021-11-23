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Как укрепить иммунитет в период холодов: простые рецепты

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Вторник 23 ноября 2021 09:14
Как укрепить иммунитет в период холодов: простые рецепты Фото: Как быстро и легко повысить иммунитет в холода (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В холодную погоду необходимо укреплять иммунитет. Это важно для организма, так как сильный иммунитет поможет справиться с сезонными простудами и вирусами.

Какими способами можно легко и быстро поднять сопротивляемость организма, рассказали в Storinka.

Специалисты рекомендуют в холодное время обязательно совершать прогулки на свежем воздухе, а в рацион включить свежие соки, морс, рыбу и водоросли.

Заниматься спортом на улице при низких температурах показаны только физически здоровым и закаленным людям.

Физкультура на воздухе помогает укрепить иммунную систему организма, но для неподготовленных такая зарядка может обернуться проблемами с сердцем.

Лучше заменить спорт на улице на обычную прогулку по парку.

Для укрепления здоровья эксперты советуют пить теплые напитки с добавлением цитрусовых, имбиря, ягод. Для вкуса стоит использовать вместо сахара – мед.

Напитки с высоким содержанием сахара, лимонады, газировки и готовые чаи лучше не использовать. А вот свежие, консервированные домашние соки и морсы – нужно пить ежедневно обязательно.

Отличным средством для укрепления иммунитета является рыба и морские водоросли, в том числе – капуста, скумбрия и сельдь.

Также в рационе обязательно должны быть орехи: кедровые, грецкие, фундук и фисташки.

Суточная доза орехов составляет от 30 до 50 г и не стоит эту норму превышать.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали самое полезное растительное масло для организма.

А также мы рассказывали о том, что врач объяснила, о чем сигнализирует привкус во рту.

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